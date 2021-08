El éxito de Billie Eilish ha crecido a niveles inimaginables tras el lanzamiento de su segundo álbum de estudio ‘Happier than ever’, sin embargo este nuevo material hizo que los éxitos de su primer disco revivieran por su gran significado, como la letra de My boy de Billie Eilish, uno de los mejores temas de dicho EP.

Durante el lanzamiento de su primer EP, del cual se desprende el tema ‘My boy’, Billie Eilish se encontraba en plena adolescencia, por lo que las letras de sus canciones y el significado del álbum eran demasiado directos y concretos, algo que ha caracterizado a la cantante desde entonces.

Ahora te hablaremos de esta canción, la cual ha sido considerada como una de las mejores de todos los álbumes de Billie Eilish y si no la has escuchado seguramente te va a encantar tal como sucedió con nosotros en La Verdad Noticias.

Letra de My boy de Billie Eilish en español

El significado de esta canción no es sobre los clásicos problemas de adolescentes, pues desde muy temprana edad, la cantante Billie Eilish, demostró que puede tocar temas realmente serios o profundos en sus canciones y mezclarlos con su estilo, como sucede con My boy, cuya letra te compartiremos a continuación.

Mi chico está siendo sospechoso, era lo suficientemente turbio, pero ahora es solo una sombra

Mi chico ama a sus amigos como yo amo mis puntas abiertas y con eso me refiero a que las

corta

(¡¿Qué?!)

Mi chico, mi chico, mi chico

No lo hagas Ámame como lo prometió

Mi chico, mi chico, mi chico

Él no es un hombre y seguro que no es honesto

Mi chico está siendo sospechoso y no sabe maldecir, suena como si estuviera tratando de ser su padre (¿Quién eres tú?)

Mi chico es un llorón feo pero es un mentiroso tan bonito y con eso quiero decir que dijo que "cambiaría"

Mi chico, mi chico, mi chico

No me ames como él prometió

Mi chico, mi chico, mi chico

No es un hombre y seguro que no es honesto

Mi chico ... me encanta ...mis puntas abiertas

Mi chico ... yo amo ...

(Muy bien amigo, tropieza con un cuchillo)

Mi chico, mi chico, mi chico

No me ames como él prometió

Mi chico, mi chico, mi chico

Él no es un hombre y seguro que no es honesto.Quieres

que sea tuyo, bueno, entonces tienes que ser mío, y si quieres una buena chica, entonces adiós.Quieres

que sea tuyo, bueno, entonces debes ser mío, y si quieres una buena. niña, entonces adiós.

¿En qué álbum sale My boy de Billie Eilish?

Este fue el primer EP de la cantante

My boy de Billie Eilish forma parte de su primer EP llamado ‘Don’t smile at me’, donde también podemos disfrutar exitosos temas de la cantante como Idontwannabeyouanymore, COPYCAT, Watch, Bellyache, Party favor, hostage, &bum y por supuesto el single que le dio éxito internacional: Ocean Eyes+

Tras leer la letra de my boy, podrás entender porque este tema se volvió uno de los más populares del primer disco de Billie Eilish, y tras el lanzamiento de su segundo álbum, por alguna razón este single volvió a aumentar en popularidad.

¿Por qué Billie Eilish llamó a su álbum Don't Smile at Me?

Este disco continúa generando ventas por su popularidad

El disco 'Don't smile at me' traducido como ‘no me sonrías’, el título de este disco de Billie Eilish se refiere a la incomodidad que sienten algunas personas al tener que sonreírle a otros por cortesía, algo que ella no hace, pues uno de los aspectos más famosos de ella es su ‘resting bitch face’, pues todo el tiempo luce seria con los ojos semiabiertos.

Aunque la cantante actualmente se ha convertido en una de las celebridades más amables con sus fans, la letra de My Boy de Billie Eilish refleja un comportamiento que surgió en la adolescencia de la artista debido a las situaciones con las que debía lidiar diariamente.

