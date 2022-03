Letra de Me Gustas de Grupo Firme

La canción de Me Gustas de Grupo Firme fue lanzada el pasado diciembre del 2020 al igual que su respectivo contenido audiovisual, esta es la letra completa:

Me gusta hacerte enojar

Para hacerte reír un momento después

Me gusta cómo tu sonrisa llega

Como brisa a mis ojos cafés

Y es que me gusta cómo te conocí

Y me fascina que no siempre me dices que sí

Y en esta historia que se está escribiendo

No sería de amor si no estás junto a mí

Me gusta cómo empiezas a mirarme

Cuando yo empiezo a acercarme sobre tu colchón

Me gusta si cantamos juntos

Si sale en la radio una canción de amor

CORO

Es que me gusta tu color de voz

Y me fascinan tus llamadas sin explicación

Es que me gusta mi futuro que planeaste en una casa

Qué escogiste con vista a una puesta de sol

Y es que estoy enamorado de tu cara al escuchar mi voz

Y que te pares de puntitas para besarme mejor

Es que me gusta que por ti trato de ser mejor

Pues tú le pones la pimienta en esta relación

Es que me gusta tu apellido

Porque sí hace juego con el mío

Ahora imagínate nuestros hijos

Y que nuestros hijos nos regalen muchos nietos

Sentados, mirando la puesta del sol

Y puro Grupo Firme, uh

CORO

Si deseas conocer más acerca de las canciones de Grupo Firme, a continuación La Verdad Noticias te comparte todos los detalles de Me gustas de Grupo Firme y una de las canciones más famosas de la banda.

¿Quién escribió Me Gustas de Grupo Firme?

La autoría de Me Gustas de Grupo Firme estuvo a cargo de Uziel Payán y el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz. Mientras que la producción del vídeo musical fue dirigida por Mane Borja y supervisada por Israel Gutierrez y Evert Gutiérrez.

Me gustas forma parte de 'Nos divertimos logrando lo imposible', el primer álbum que lanza Grupo Firme en toda su carrera musical. Además de este éxito el disco está conformado por otras 11 canciones, 3 de ellas son colaboraciones con Espinoza Paz, Horacio Palencia y Maz Peraza.

¿Cuál es la mejor canción de Grupo Firme?

Canción más famosa de Grupo Firme

Yo ya no vuelvo contigo de Grupo Firme a dueto con Lenin Ramírez es la canción más famosa de la agrupación y que ocupa el puesto número uno en vistas de youtube con un total de 345 millones de visualizaciones.

¿Cómo se llamaba antes Grupo Firme?

Primer nombre de Grupo Firme

En los inicios de Grupo Firme se hicieron llamar 'Fuerza oculta' y posteriormente 'Grupo Fuerza'. Después de formar parte de diferentes proyectos musicales con diferentes nombres, Eduin Caz y Joaquín Ruíz llegan a la agrupación “Fuerza Oculta” acompañados por tres jóvenes más, entre ellos Cristian Molina el dueño de la misma.

Luego de grabar algunos covers y comenzar a darse a conocer, deciden cambiar su nombre a “Grupo Fuerza”, pero ya había para el momento una serie de grupos con nombres similares, lo que les restaba autenticidad. Por lo que quisieron mantener el concepto de fuerza pero usando otro término menos común, por supuesto “firme”.

Canciones como Me Gustas de Grupo Firme, el tóxico, yo ya no vuelvo contigo, pídeme, etc han sido algunas de las canciones que le han dado fama y reconocimiento a esta banda.

