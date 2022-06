Letra de Loca de Shakira

Shakira Isabel Mebarak Ripoll es la cantante colombiana más famosa de todos los tiempos y sus más de 30 años en la industria de la música la respaldan. Es cantautora, actriz, bailarina y hasta embajadora de la buena voluntad de la UNICEF.

Seguramente llegaste a cantar o bailar su canción “Loca” lanzada en el 2010, pero… ¿Cuál edición te gustó más? Debes de saber que este sencillo lo puedes encontrar en Español y en Inglés.

En La Verdad Noticias ya te habíamos hablado de todo sobre la música de Shakira pero ahora es el turno de “Loca”, una canción que forma parte de su álbum “Sale el Sol” y que cuya versión en español estuvo acompaña de “El Cata” y “Pitbull”, mientras que la de inglés la acompañaron ellos y un rapero más: Dizzee Rascal.

Letra de Loca de Shakira en inglés

A continuación, te presentaremos la letra de “Loca” de Shakira en Inglés:

Locaaa

Dance or die

Loca

She playing dumb all the time

Just to keep it fun

To get you on like a ahhhh

Be careful amigo

She's talking and walking just to work you up

And she'd die for your love

But your love's only mine, boy

Yo sigo tranquila

Like I'm on a beach in Anguilla

Sipping my na

Like there's nothin' going on

I ain't leaving you alone

What is meant for me

No other girl is gonna take it

So give him up

And I'm crazy but you like it

Loca loca loca

And you like that it ain't easy

Loca loca loca

And I'm crazy but you like it

Loca loca loca

And you like that it ain't easy

…rap…

And I'm crazy but you like it

Loca loca loca

And you like that it ain't easy

Loca loca loca

And I'm crazy but you like it

Loca loca loca

And I'm crazy but you like it

You're the one for me

And for her no more

Though you think she got it all

I got my kiki

You're the one for me

And for her no more

Though you think she got it all

I got my kiki

Ok she doesn't know what I do to please you

I take you to the malecón por un caminito

They saw your girlfriend looking for me

with a rifle

Cause we were dancing mambo

What she don't allow?

I really can't help it if I make the lady loca

I don't want no trouble I just want to hit the, oh...

And I'm crazy but you like it

Cause a kind of girl like me

They are running out of in the market

And I'm crazy but you like it

Loca loca loca

And you like that it ain't easy

Loca loca loca

And I'm crazy but you like it

Loca loca loca

And I'm crazy but you like it

Dios mío.

You're the one for me

And for her no more

Though you think she got it all

I got my kiki

And I'm crazy but you like it

Loca loca loca

And you like that it ain't easy

Loca loca loca

Locaaa

Locaaa

Loca de Shakira en vivo

Entre las presentaciones que Shakira hizo en vivo, una de las más destacadas fue de un concierto que tuvo en París y que subió a su canal de YouTube el 6 de diciembre del año 2011. Actualmente cuenta con más de 46 millones de vistas y más de 200 mil reacciones.

Canciones de Shakira

Canciones de Shakira

Hoy en día, Shakira cuenta con más de 145 canciones y algunas de las que más se escuchan son:

Te felicito.

Waka Waka.

Hips Don´t Lie.

Girl Like Me.

Chantaje.

Try Everything.

La tortura.

Me enamoré.

La Bicicleta.

Can´t Remember to Forget You.

