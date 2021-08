Aquí te compartimos la letra de I love you de Billie Eilish, una de sus canciones más famosas que actualmente tiene en YouTube 810 mil 426 likes y que publicó en su cuenta oficial de esta red social el 28 de marzo de 2019.

En La Verdad Noticias te revelamos que el éxito de esta canción ha sido tal que lleva ya 80 millones 201 mil 822 vistas desde que se publicó, y aquí te damos la letra en inglés para que te la aprendas y cantes a gusto en el karaoke, ¡simplemente es grandiosa!

Verso 1

It's not true

Tell me I’ve been lied to

Crying isn't like you, ooh

What the hell did I do?

Never been the type to

Let someone see right through, ooh

Coro

Baby, won't you take it back?

Say you were tryna make me laugh

And nothing has to change today

You didn’t mean to say "I love you"

I love you and I don't want to, ooh

Verso 2

Up all night on another red-eye

We wish we never learned to fly high

Maybe we should just try

To tell ourselves a good lie

I didn't mean to make you cry, I

Coro

Baby, won't you take it back?

Say you were tryna make me laugh

And nothing has to change today

You didn't mean to say "I love you"

I love you and I don't want to, ooh

Puente

The smile that you gave me

Even when you felt like dying

Outro

We fall apart as it gets dark

I'm in your arms in Central Park

There's nothing you could do or say

I can’t escape the way, I love you

I don’t want to, but I love you, ooh

Ooh, ooh

Ooh, ooh

Letra de I love you de Billie Eilish en español

Letra de I love you de Billie Eilish. Foto: www.vanitatis.elconfidencial.com

Si quieres conocer el significado de letra de I love you de Billie Eilish en español, tienes mucha suerte, pues aquí te la compartimos, ¿te atreverías a cantarla en este idioma?

Verso 1

No es verdad

Dime que me han mentido

Llorar no es como tú, ooh

¿Qué demonios hice?

Nunca ha sido el tipo de

Deja que alguien vea a través, ooh

Coro

Bebé, ¿no te lo devuelves?

Di que estabas tratando de hacerme reír

Y nada tiene que cambiar hoy.

No quisiste decir "te amo"

Te amo y no quiero, ooh

Verso 2

Hasta toda la noche en otro ojo rojo.

Ojalá nunca hayamos aprendido a volar alto.

Tal vez deberíamos intentarlo

Para decirnos una buena mentira

No quise hacerte llorar, yo

Coro

Bebé, ¿no te lo devuelves?

Di que estabas tratando de hacerme reír

Y nada tiene que cambiar hoy.

No quisiste decir "te amo"

Te amo y no quiero, ooh

Puente

La sonrisa que me diste

Incluso cuando tenías ganas de morir.

Outro

Nos desmoronamos a medida que oscurece

Estoy en tus brazos en Central Park

No hay nada que puedas hacer o decir

No puedo escapar del camino, te amo

No quiero, pero te amo, ooh

Ooh ooh

Ooh ooh

¿Qué significa I love you de Billie Eilish?

Billie Eilish. Foto: indierocks.mx

El título de la letra de I love you de Billie Eilish significa en español la palabra “te amo”, y en la letra que la compone la cantante habla sobre un amor que la confunde y aturde ante el cual se siente transparente, algo que a la vez la hace sentir extraña y frágil.

Cabe destacar que la melodía es capaz de transmitir las sensaciones que causan los versos de la composición, lo que ha hecho que a muchos les robe el corazón e incluso los haga llorar, ¿ya la has escuchado?, si no es así te recomendamos ver esta interpretación de I love you en Live At The Greek Theatre, ¡te encantará!

¿Qué género es I Love You de Billie Eilish?

Letra de I love you de Billie Eilish. Foto: elplural.com

La canción I Love You de Billie Eilish se conoce por ser la combinación de dos géneros, el Acid folk e Indie folk, dura 4 minutos con 51 segundos y pertenece al álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? que fue publicado el 29 de marzo de 2019.

Ahora que ya conoces la letra de I love you de Billie Eilish, no te olvides de compartirla con tus amigos que cómo tú sean verdaderos fanáticos de esta cantante.

