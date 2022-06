Letra de Gitana de Shakira

La canción Gitana de Shakira forma parte del álbum discográfico “Loba” y fue compuesta por diferentes autores entre los que se incluyen la propia cantante colombiana, así como Amanda Ghost, Ian Dench, Carl Sturken y Evan Rogers.

Este sencillo fue lanzado hasta el 10 de enero de 2010 debido a que el disco original traía su versión en inglés llamada Gypsy, no obstante, como los videos musicales fueron saliendo poco a poco, el 25 de febrero de ese mismo año salieron a la luz ambos.

A continuación te presentamos la letra de Gitana:

Nunca usé un antifaz

Voy de paso

Por este mundo fugaz.

No pretendo parar

Dime quién camina

Cuando se puede volar.

Mi destino es andar

Mis recuerdos

Son una estela en el mar.

Lo que tengo, lo doy

Digo lo que pienso

Tómame como soy.

Y va liviano

Mi corazón gitano

Que solo entiende de latir

A contramano

No intentes amarrarme

Ni dominarme

Yo soy quien elige

Como equivocarme.

Aprovéchame

Que si llegué ayer

Me puedo ir mañana

Que soy gitana

Que soy gitana.

Sigo siendo aprendiz

En cada beso

Y con cada cicatriz.

Algo pude entender

De tanto que tropiezo

Ya sé como caer.

Y va liviano

Mi corazón gitano

Que solo entiende de latir

A contramano

No intentes amarrarme

Ni dominarme

Yo soy quien elige

Como equivocarme.

Aprovéchame

Que si llegué ayer

Me puedo ir mañana

Que soy gitana.

Vamos y vemos

Que la vida es un goce

Es normal que le temas

A lo que no conoces.

Tómame y vamos

Que la vida es un goce

Es normal que le temas

A lo que no conoces

Quiero verte volar

Quiero verte volar.

Y va liviano

Mi corazón gitano

Que solo entiende de latir

A contramano

No intentes amarrarme

Ni dominarme

Yo soy quien elige

Como equivocarme

Aprovéchame que si llegué ayer me puedo ir mañana

Que soy gitana.

Video de Gitana de Shakira

Los videoclips de Gitana (en español) y Gypsi (en inglés) los dirigió Jaume de Laiguana y quien acompañó a Shakira como su enamorado fue el tenista español Rafael Nadal. En dichos productos audiovisuales se puede observar cómo una Shakira gitana vive su libertad y su amor junto con un hombre joven al cual le coquetea, le baila y le canta. Cabe destacar que ambos videos se lanzaron el 25 de febrero de 2010.

Actualmente, Gitana cuenta con más de 134 millones de reproducciones mientras que Gypsy tiene más de 59 millones.

Acordes de Gitana de Shakira

La Verdad Noticias te informa que para poder tocar la canción “Gitana” de Shakira es necesario que conozcas o aprendas los acordes: C, F y Bb / Do, Fa y Si bemol, tomando en cuenta que si lo tocas con guitarra deberás de usar un capotraste, o bien, los acordes C#, F# y B desde cualquier instrumento. Si crees tener un buen oído, conociendo estos 3 acordes estarás listo para tocarla pero si lo crees necesario también podrás revisar la sincronización de los acordes con la letra, aquí.

Canciones de Shakira 2009

En el año 2009, Shakira lanzó su disco “She Wolf” en inglés o “Loba” en español, siendo éste su octavo álbum de estudio y su segundo bilingüe, pues recordemos que “Laundry Service” fue el primero que lanzó en ambos idiomas. Seguramente recordarás las canciones de Loca pues éstas son:

Del álbum She Wolf:

She Wolf.

Did It Again.

Long Time.

Why Wait.

Good Stuff.

Men in This Town.

Gypsy.

Spy.

Mon Amour.

Lo hecho está hecho.

Años luz.

Loba.

Del álbum Loca:

Loba.

Lo hecho está hecho.

Años Luz.

Long Time.

Good Stuff.

Men in This Town.

Gypsy / Gitana.

Spy.

Mon Amour.

Did it Again.

Why Wait.

She Wolf.

