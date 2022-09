Letra de Girl like me de Shakira

La canción "Girl like me" que cantan juntos Shakira y Black Eyed Peas, forma parte del álbum discográfico Translation, el octavo álbum de estudio de la banda estadounidense.

A continuación te dejamos la letra completa de Girl like me:

Ayy, yeah

Ayy, ayy

So they tell me that you lookin' for a girl like me

So they tell me that you lookin' for a girl like me

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me (la-la-latinas, eh)

I want a girl like Shakira, eh

Esa latina está rica (ah)

I want to find me a chica que sepa vivir y que viva la vida

I need a bien bonita (wuh)

Elegante señorita (wuh)

Girl, I want you and I need ya

All of my life, yup, baby, let's team up

I want a girl that shine like glitter (ping)

A girl that don't need no filter

The real for real

A girl that's a natural killa (prr)

I wanna girl that's a heater (hot)

Caliente, off the meter (hot)

Yo quiero, mira, yo quiero

Una chica que no me diga mentiras

So they tell me that you lookin' for a girl like me

So they tell me that you lookin' for a girl like me

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me

Me llevas en tu mente

Soy adictiva como el azúcar

Me buscas permanentemente

¿No ves que solo quiero jugar?

Latinas

Latinas

La-la-latinas

La-la-latinas

Sacúdelo como Shaki

Baby, drop it low on top me

Electric field, so shock me

Your hips don't lie, they rock me

Baby, come get me, you got me

Oye, mami, ven aquí

You know I'm liking what I see

Muévelo, muévelo, muévelo así

Yo quiero una mujer

Una princesa no tiene pa' ver

Esa chick with no boundaries that's down for whatev'

Buena en la cama, she good in the bed

A girl that be using her head (her head)

To use the cabeza, the best

I want a girl who's a diva

No quiero otra, sí, eso es

So they tell me that you lookin' for a girl like me

So they tell me that you lookin' for a girl like me

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me

When I come it shines like glitter

Baby, you know I need no filter

For real, I'm real

You know I'm real

Like that my lips are so glossy

Like it when I get so bossy

Baby, if you do it my way

Just for the hell of it, I'll let you love me

Latinas

Latinas

Sha-Sha-Shakira

Sha-Sha-Shakira

I like latinas

Ones who look like Selena

Shake your bunda like Anitta

Morena, estás más fina

I like dominicanas

Boricuas and colombianas

In East L.A. I like the chicanas

And they want a piece of the big manzana, eh

So they tell me that you lookin' for a girl like me

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me

Me llevas en tu mente

Soy adictiva como el azúcar

Me buscas permanentemente

¿No ves que solo quiero jugar?

Traducción de Girl like me de Shakira

La canción Girl like me ya es bilingüe por cuenta propia pues podemos observar cómo luego de su inicio en inglés, tanto Shakira como Black Eyed Peas empiezan a cantar en español.

En cuanto a la traducción de las partes en inglés, éstas dicen lo siguiente:

Shakira:

Así que ellos me dicen que estás buscando una chica como yo, así que ellos me dicen que estás buscando una chica como yo, ah ah, buscando… una chica como yo.

Black Eyed Peas:

Yo quiero una chica como Shakira, esa latina está rica, quiero encontrarme una chica que sepa vivir y que viva la vida, necesito una bien bonita, elegante señorita, chica, yo quiero te quiero y te necesito ya, toda mi vida, sí, nena, hagamos equipo.

Quiero una chica que brille como purpurina, una chica que no necesite ningún filtro, lo real de verdad, una chica que “mate” al natural.

Quiero una chica que sea caliente, caliente, fuera del medidor, yo quiero, mira, yo quiero, una chica que no me diga mentiras.

Sacúdelo como Shaki, cariño, déjalo caer sobre de mí, es campo eléctrico, así que sorpréndeme, tus caderas no mienten, me hacen rockear. Cariño, ven a buscarme, me tienes, oye, mami, ven aquí, sabes que me gusta lo que veo, muévelo, muévelo, muévelo así.

Yo quiero una mujer, una princesa no tiene pa' ver, esa chica sin límites que está dispuesta a lo que sea, buena en la cama, ella es buena en la cama, una chica usando su cabeza para lo mejor, quiero una chica que sea una diva, no quiero otra, sí, eso es

Cuando llego, esto brilla como brillantina, cariño, sabes que no necesito filtro, de verdad soy real, sabes que soy real, como mis labios, son tan brillantes, me gusta cuando me pongo tan mandón, bebé, si lo haces a mi manera…solo por el gusto de hacerlo, dejaré que me ames.

Me gustan las latinas, las que se parecen a Selena, Sacude tu bunda como Anitta, morena, estás más fina, me gustan las dominicanas, boricuas y colombianas, me gustan las chicanas y ellos quieren un pedazo de la manzana grande,

Coreografía de Girl like me de Shakira

Sin duda alguna, la coreografía de Girl like es una de las que más se aprendieron las personas durante la pandemia, pues son cientos los internautas que subieron a sus redes sociales sus videos cortos bailando parte de la misma. ¿Te llegaste a grabar?

Cabe destacar que ésta no es la única colaboración entre Shakira y Black Eyed Peas.

Bailarinas de Girl like me de Shakira

Bailarinas de Girl like me de Shakira

La Verdad Noticias te informa que las bailarinas que estuvieron junto a Shakira durante su video, fueron Mónica Peña y Natalia Palomares.

