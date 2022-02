Letra de El roto de Grupo Firme

La canción de El Roto de Grupo Firme, es un corrido compuesto por Blas Enrique Murrieta, escritor de temas para Grupo Firme y otros artistas, en redes sociales fue difundido un video en el que explica parte de la historia de la famosa canción, aquí te dejamos la letra:

Yo aguanto todo

Así le dije a mi amá, cuando miró que ya dejaba de ser morro

Cuando en bolitas en las esquinas, por las noches me juntaba con los cholos

Y que en los carros me miraban muy de prisa sería la noche o el día

Quería andar como esos locos

La Finiquera

Tierra caliente con las leyes, con los dedos y con la gente ratera

Me crié en un barrio, allá por el lado opuesto, donde formamos "Los Cremas"

Ese es mi equipo, es mi camisa, esa es mi casa y todavía por aquí andamos

Bien listos pa dar pelea

Por unas calles dicen que tiraba barrio

Y que me vieron traqueteando, más los tiempos ya cambiaron

Cargo dos fines y soy parte de una empresa

Y el que me busca, me encuentra, ya lo tienen comprobado

Y no más pa que quede claro, señores

Y puro Grupo Firme

Y somos Music VIP

Pasaba el tiempo

Y de poquito se fue haciendo la bolita y empezaba el movimiento

Ya no eran veintes eran cantidades grandes las que anduvimos moviendo

Junto al cuñado al que tanto le agradezco que sus hijos son mis hijos

Toditos sus consejos

Champán del bueno

Y en los antros reservado VIP, que no falte lavadero

Y un San Juditas, va tatuado en mi antebrazo que no más guarde el silencio

Ya saben que aunque no me destrampe, soy de arranque que no me gusta buscarle

Pero hay veces que le hacemos

Con la del parche ya se escucha el empresario

Y la bandona por un lado me gusta gozar la vida

Y en el cuadril viene sentada una Súper

Y en las canchas trae un roto

Digan y llegó enseguida

Si deseas conocer más acerca de las canciones de Grupo Firme, a continuación La Verdad Noticias te comparte más acerca de la historia de El Roto de Grupo Firme y su significado.

El roto de Grupo Firme en vivo

Esta canción de Grupo Firme pertenece al álbum En vivo desde Anaheim, CA y su fecha de lanzamiento fue en el 2020, a pesar de que el vídeo oficial de El Roto de Grupo Firme salió hasta marzo del 2021, figura entre una de las favoritas de los fans con un total de 25.257.276 visualizaciones.

El tema también está dirigido a toda la comunidad chicana que vive en los Estados Unidos, y a todos aquellos que disfrutan de la música de Grupo Firme y de las letras de Blas Enrique Murrieta.

Canciones similares a El roto de Grupo Firme

Canciones similares a El Roto

Otras de las canciones de Eduin Caz de Grupo Firme similares que te podrían gustar está:

Soy de Michoacan de Fuerza Regida

Más Caro, que ayer de Gerardo Ortiz

Mi Religión de T3R Elemento

Borracho de Cochera de El Fantasma

Ahora Que Me Acuerdo de La Arrolladora Banda El Limón De Rene Camacho

Sanguinarios Del M1 de Los Buitres De Culiacan Sinaloa

Vieran Que Agusto de Grupo Codiciado

Aunque Ya No Estés de MC Davo

Mi Enemigo El Amor de Pancho Barraza

Cedí de La Arrolladora Banda El Limón De Rene Camacho

¿Qué significa la canción El Roto?

Significado de 'El Roto' de Grupo Firme

Blas Enrique Murrieta confesó el significado de la canción. El Roto de Grupo Firme es el corrido para una persona apodada “El Rotoplas”. Y comparte: es que dice mi compa que en una borrachera, por acá en Sonora, tenían como tres días amanecido y mi compa siempre andaba de negro, entonces el chavalo de ahí de la fiesta le dijo ‘oye pareces Rotoplas’, se quedó lo de el Roto.

La persona a quien le fue dedicado el corrido de El roto de Grupo Firme presuntamente es originario de Chihuahua y al parecer actualmente está privado de su libertad.

