Letra de El Drip de Natanael Cano

Natanael Cano estrenó "El Drip" en 2019, como parte de su álbum debut, y desde entonces ha llamado la atención de miles debido a que vio el nacimiento de su género personal de música, los denominados corridos tumbados.

Mientras que el vídeo oficial de "El Drip" ha alcanzado las 132.832.809 reproducciones en su canal oficial de YouTube, donde, hasta el momento, el intérprete cuenta con 6.2 millones de suscriptores bajo el nombre Rancho Humilde.

Tras el éxito de su género musical, Natanael Cano explicó qué son los corridos poco antes de los Latin AMAs 2021, mientras que en La Verdad Noticias puedes encontrar la letra completa de sus mejores temas como "El Drip".

Tras el saltó a la fama del cantante de ranchero mexicano, su tema debut ha sido uno de los más populares de su carrera. En nuestra cobertura completa de la estrellla de 20 años de edad, te presentamos la letra completa de "El Drip".

No se me agüite, mejor péguese un baile con la niña de allá

Supreme, la ropita y la clica no se me agüita

Fumando voy relajado y la fiesta no va a parar

En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero

Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo

Y varios diamonds en el pecho son los que luce este viejo

Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo