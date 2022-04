Letra de Don't wait up de Shakira

Don't Wait Up de Shakira, en español ‘No esperes despierto’ es una canción de la cantante colombiana Shakira lanzada el 16 de julio de 2021.1 La canción es su primer tema completamente en inglés desde su sencillo de 2016 Try Everything. Esta es la letra en ingles:

Do you remember how we lit up the room?

And how you felt before you met all my different moods?

But now I drive you mad when I hit you with the truth

Oh-oh, oh-oh

CORO

Don't let your mind think it's someone else, someone else

I need to do something for myself, oh

Don't wait up

Don't wait up, up, up, up, up

Don't wait up

Don't wait up, up, up, up, up

Don't be afraid if it gets late, yeah

You'll survive, it's just one night

Don't wait up

Don't wait up, up, up, up, up, up, up

Why won't you put down your phone and look me in the eye?

Got all dressed up for you, but you seem so occupied

Maybe space is all it takes, it's time to fix us

(CORO)

First I kissed you

Then I got mad at you

'Cause I wish I'd

Be happy without you

If I ditch you

Then maybe you would understand

Then maybe you would understand

(CORO)

Si deseas conocer más acerca de la canción Don't wait up de Shakira lanzada en julio del 2013, a continuación La Verdad Noticias te comparte la traducción y cómo fue su recibimiento por los fans.

Letra de Don't wait up de Shakira en español

Traducción de Don't wait up de Shakira

Esta es la traducción de la canción en inglés de Shakira Don't wait up, No me esperes despierto:

¿Recuerdas cómo iluminamos la habitación?

¿Y cómo te sentiste antes de conocer mis diferentes estados de ánimo?

Pero ahora te vuelvo loco cuando te golpeo con la verdad

Oh oh oh oh

CORO

No dejes que tu mente piense que hay alguien más, alguien más

Simplemente necesito hacer algo por mí, oh

No me esperes despierto

No me esperes despierto, despierto, despierto, despierto, despierto

No me esperes despierto

No me esperes despierto, despierto, despierto, despierto, despierto

No tengas miedo si se hace tarde, si

Sobrevivirás, es solo una noche

No me esperes despierto

No me esperes despierto, despierto, despierto, despierto, despierto, despierto, despierto

¿Por qué no dejas el teléfono y me miras a los ojos?

Me vestí bien para ti, pero pareces tan ocupado

Tal vez el espacio es todo lo que se necesita, es hora de arreglarnos

(CORO)

Primero te besé

Entonces me enojé contigo

Porque me gustaría

Ser feliz sin ti

Si te abandono

Entonces tal vez lo entenderías

Entonces tal vez lo entenderías

(CORO)

¿Don't wait up de Shakira fue un fracaso?

Críticas de la canción de Shakira

Con el lanzamiento de esta canción de Shakira en inglés, recibió críticas, sin embargo envió un mensaje porque intenta no enfocarse mucho en esos temas.

Los nuevos ritmos musicales en los que está incursionando la colombiana, son aquellos que incluyen sonidos electrónicos, jugando con elementos que la transportan al pasado con sus canciones en pop.

Su propósito con cada lanzamiento, en especial con esta nueva canción es hacer feliz a los demás, pues asegura que la música tiene esa parte de poder robarle alegrías a las personas con ritmos nuevos y especiales.

¿Quién produjo Don't wait up de Shakira?

La canción fue escrita por Shakira en colaboración con Ian Kirkpatrick y Emily Warren. El video musical de Don't wait up fue estrenado el 16 de julio de 2021 en su canal oficial de YouTube. El videoclip fue dirigido por Warren Fu y fue filmado en la isla española de Tenerife en junio de 2021.

Para el 23 de julio, una versión alternativa del video de Don't wait up de Shakira, con escenas del detrás de cámara, fue estrenada de manera exclusiva en la plataforma de Facebook, únicamente disponible en Estados Unidos y México.

