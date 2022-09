Letra de Cuántas veces de Carlos Rivera

¿Sabías que Carlos Rivera y Reik tienen una canción juntos? Fue el 21 de septiembre de 2021 cuando estrenaron el sencillo y el videoclip de “Cuantas Veces”, una pieza musical que relata lo que una persona puede llegar a sentir tras recordar una antigua relación amorosa que hoy en día ya no se tiene.

Sin más preámbulos, te presentamos la letra de la canción “Cuantas veces”.

Ya ha pasado el tiempo por aquí

Desde aquella noche en que perdimos la batalla

Y preferimos la distancia

Cada día quise repetir

Esos besos tuyos que me hacían tanta falta

Mas no encontré quién te igualara

Y aunque yo me prometí

Renunciar por siempre a este sentimiento, sigue aquí

Nunca me fui

¿Cuántas veces tuve que ser fuerte?

Mentirme que todo está bien

Que te olvidé, oh

¿Cuántas veces le pedí a la suerte?

Que cuando te volviera a ver

Yo me pudiera convencer

Que te he dejado de querer

Pero no lo he podido hacer

A veces, aunque digas no

Tú tienes necio el corazón y así de simple

Al final es él el que decide

Y aunque yo me prometí

Renunciar por siempre a este sentimiento, sigue aquí

Nunca me fui, oh

¿Cuántas veces tuve que ser fuerte?

Mentirme que todo está bien

Que te olvidé, oh-oh

¿Cuántas veces le pedí a la suerte?

Que cuando te volviera a ver

Yo me pudiera convencer

Que te he dejado de querer, uh-oh

Pero no lo he podido hacer

No, no, no, oh

No, no, no-oh, no, oh

Oh, yeah, hey

¿Cuántas veces le pedí a la suerte?

Que cuando te volviera a ver

Yo me pudiera convencer

Que te he dejado de querer

Pero no lo he podido hacer

Eh-eh.

Acordes de Cuántas veces de Carlos Rivera

Los acordes que necesitas conocer para poder interpretar la canción “Cuantas veces” de Carlos Rivera y Reik, son D, F#m, Bm, G, A y Em.

¿Es Carlos Rivera el autor de Cuántas veces?

La Verdad Noticias te informa que la canción “Cuantas veces” de Carlos Rivera fue compuesta por él mismo en coautoría con el famoso compositor, Pablo Preciado de Matisse.

¿Cómo se llama la telenovela en la que canta Carlos Rivera?

La telenovela para la que Carlos Rivera cantó el tema musical “Me muero”, se llama “Amar a muerte”; ¿la llegaste a ver en el 2018? Cabe destacar que esta canción se ganó un premio a “Mejor tema musical” por los Premios TVyNovelas 2019.

