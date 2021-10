Letra de Con los ojos rojos de Santa Fe Klan

Santa Fe Klan, como es conocido Ángel Jair Quezada Jasso, es un rapero y compositor mexicano que ha ganado fama gracias a canciones de "Con los ojos rojos".

El músico ha ganado cada vez más fama al combinar el rap y hip-hop con géneros como la cumbia y el regional mexicano, lo que increíblemente, ha ganado el corazón e interés de miles de fans.

En La Verdad Noticias te presentamos la letra de "Con los ojos rojos" y otras canciones de la estrella originaria de Guanajuato así como todos los detalles sobre la música del rapero.

¿Quién escribió Con los ojos rojos de Santa Fe Klan?

"Con los ojos rojos" de Lefty SM y Santa Fe Klan fue compuesta por el propio Angel Jair Quezada Jasso y Juan Carlos Sauceda Vázquez, conocido por su nombre artístico, Lefty.

El vídeo en el canal oficial de YouTube de Lefty SM ya ha alcanzado las 19.065.942 reproducciones desde su lanzamiento el 8 de abril del 2018 con comentarios como: "SANTA FE KLAN... ESTE AÑO ES TUYOOO" y "Eso sí es floow".

Canciones de Santa Fe Klan para dedicar

Te compartimos algunas de las mejores canciones de Santa Fe Klan para dedicar que incluyen temas como ‘Te iré a buscar’, ‘Mi vicio’, ‘Prohibida’ y ‘Varias madrugadas’, consideradas sus canciones más románticas.

"Un loco enamorado" y "Tu y yo" también son algunas de sus canciones ideales para dedicar a alguna persona especial en tu vida, las cuales puedes encontrar en su canal oficial de YouTube donde cuanta con 6.2 millones de suscriptores.

Rimas de Santa Fe Klan

Las frases de Santa Fe Klan así como sus rimas han hecho que sus canciones se vuelvan cada vez más populares, y que sus fans califican como llenas de "flow" e intensidad, por lo que se han convertido en algunos de sus temas favoritos.

"Entre el cielo y el infierno hay un espacio para mi / yo no me he portado bien, oiga, ¿para qué mentir?/ me quedo con mi pinche vida loca hasta morir / la verdad me porté mal, no sé a donde voy a ir", son algunos de sus versos más famosos.

Santa Fe Klan ha logrado triunfar con sus rimas, lo que lo llevaron a colaborar con estrellas de talla internacional como Snoop Dogg, Lupillo Rivera, B-Real y Alemán durante el 2021 y tener su música en Spotify y Apple Music.

