Letra de Completamente de Chiquis Rivera

La canción Completamente de Chiquis Rivera es una de las canciones incluidas en su primer álbum, Ahora, lanzado a la venta en el 2015. El vídeo de este tema cuenta con 24.989.823 visualizaciones en youtube. Esta es la letra completa de Completamente de Chiquis Rivera:

Por la mañana

Yo desayuno mi juguito de tequila

La gran señora me visita en la oficina

Oh La Cantina Como Le Quieras Decir

Y Por La Noche

Desaparezco Con Excusas Inventadas

Yo Regreso Hasta Que Llega La Mañana

Oliendo a Vino Y Cerveza de Barril

CORO

Yo sé Que Estoy Bien Loca

Y Siempre Ando en La Parranda

Con Tejana Y Minifalda

Robo Toda Las Miradas

Donde quiera Que yo Voy

Peleonera Y Mal Hablada

Siempre Ando Hasta La Maaa

Drugada Dando Vueltas En Mi Troca

Aquí Suena Pura Banda

Con caguamas Whisky Y Ron

Aunque Sea Mal Hablada

Parrandera Y Mal Portada

Tu Sabes Muy Bien Que

Soy...

Completamente Tuya

Y Cuando Llegó

A Los Lugares Donde Tengo Mala Fama

Donde Hablan Sobre Mi a Mis Espaldas

Lo Que de Frente No Se Atreven a Decir

No Se Me Escondan

No Me Saquen La Vuelta Que No Muerdo

Al Que Me Quiera Oh No Me quiera

Lo Celebro

Y La Siguiente Ronda Correrá Por Mi

(CORO)

Si además de conocer la letra de Completamente de Chiquis Rivera, deseas conocer más acerca de las canciones de Chiquis Rivera, a continuación La Verdad Noticias te comparte el repertorio de su carrera musical, así como los temas dedicados a su madre, Jenni Rivera.

Canciones de Chiquis Rivera 2020

Las destrampadas de Chiquis Rivera

Las canciones de Chiquis Rivera del 2020 y disponibles en plataformas musicales actualmente son:

Ticket de salida feat Amandititita lanzada el 20 de febrero tiene 4.345.962 visualizaciones.

Las destrampadas fue lanzada el 26 de marzo del 2020, y el vídeo que cuenta con más de 4 millones de visitas es interpretado por Chiquis, Ely Quintero y Helen Ochoa.

Canción de Chiquis Rivera a su madre

Paloma Blanca de Chiquis Rivera

La canción Paloma Blanca de Chiquis Rivera fue la primera canción que le dedicó a su madre y la primera con la que debutó en el medio musical.

Otra de las canciones que Chiquis Rivera le ha dedicado a la Diva de la Banda es Soy Tu Paloma Negra, en el que le dedicó unas sentidas palabras:

«Se me amaneció llorando otra vez, pensando en lo sucedido, soy tu paloma negra la causa de tu tristeza la que todos dicen, hablan, mienten sin saber, un triste final te llegó sin dejar decirte lo que mi alma guardaba, las penas que hay en mi pecho, las tengo aferradas muy dentro y sinceramente duele mucho, mucho no poder decirte de frente que siempre serás un orgullo en mi alma y mi mente».

¿Qué canción le dedicó Jenny Rivera a su hija Chiquis?

Jenni Rivera dedicó el tema "Paloma Negra" a Chiquis Rivera como su última canción, antes de morir, dejando de lado la polémica y confesando el profundo amor que sentía por su hija. Este es el link para ver el vídeo oficial de Completamente de Chiquis Rivera.

