Letra de Can't remember to forget you de Shakira

Can't remember to forget you de Shakira es una canción interpretada por la cantante colombiana, con la colaboración de la también cantante barbadense Rihanna. Forma parte de su álbum de estudio homónimo Shakira (2014), esta es la letra completa de Can't remember to forget you de Shakira en inglés:

When I left a note on my bedpost

Saying not to repeat yesterday's mistakes

What I tend to do when it comes to you

I see only the good, selective memory

The way you make me feel, yeah

You got a hold on me, I never met someone so different

CORO 1

Oh here we go

You're part of me now

You're part of me

So where you go I follow, follow, follow

Oh-oh ooh oh, oh-oh ooh oh

CORO 2

I can't remember to forget you

Oh-oh ooh oh, oh-oh ooh oh

I keep forgetting I should let you go

But when you look at me

The only memory is us kissing in the moonlight

Oh-oh ooh oh, oh-oh ooh oh

I can't remember to forget you

I can't remember to forget you

I go back again

Fall off the train

Land in his bed, repeat yesterday's mistakes

What I'm trying to say

Is not to forget

You see only the good, selective memory

The way he makes me feel like

The way he makes me feel, I never seemed to act so stupid

(CORO 1 Y 2)

I can't remember to forget you

I rob and I kill to keep him with me

I'll do anything for that boy

I'd give my last dime to hold him tonight

I'll do anything for that boy (2 VECES)

Oh-oh ooh oh, oh-oh ooh oh

(CORO 2)

I can't remember to forget you

But when you look at me

The only memory is us kissing in the moonlight

Oh-oh ooh oh, oh-oh ooh oh

I can't remember to forget you

Cuando dejé una nota sobre uno de los postes de mi cama,

dije que no repetiría los errores de ayer.

Qué es lo que tiendo a hacer cuando se trata de ti,

solo veo lo bueno, memoria selectiva.

Me haces sentir... sí

Me tienes cautivada,

nunca conocí a alguien tan diferente.

CORO 1

Oh, allá vamos,

ahora eres parte de mí,

eres parte de mí,

así que a donde tú vas,

yo te sigo, sigo, sigo.

No puedo acordarme de olvidarte.

CORO 2

Sigo olvidando que debería dejarte ir,

pero cuando me miras,

el único recuerdo es el de nosotros

besándonos a la luz de la luna.

No puedo acordarme de olvidarte.

No puedo acordarme de olvidarte.

Vuelvo atrás otra vez,

me caigo del tren,

aterrizó en su cama,

Repito los errores de ayer.

Lo que estoy intentando decir,

es que no olvides que solo ves lo bueno,

memoria selectiva.

La forma en que me hace sentir,

la forma en que me hace sentir,

nunca vi actuar de forma tan estúpida.

(CORO 1 Y 2)

Robo, y mato, para mantenerlo conmigo,

hago cualquier cosa por ese chico.

Daría mi última moneda de diez centavos

por abrazarle esta noche,

hago cualquier cosa por ese chico. (2 VECES)

No puedo acordarme de olvidarte.

(CORO 2)

Pero cuando me miras,

el único recuerdo es el de nosotros

besándonos a la luz de la luna.

No puedo acordarme de olvidarte.

El vídeo musical de ``Can't Remember to Forget You ``fue filmado por el director estadounidense Joseph Kahn en una mansión de Los Ángeles. El 8 de diciembre de 2013, Shakira tuiteó que había terminado de grabar el vídeo con Kahn.

El video fue estrenado el 30 de enero de 2014 en un especial que llevó por título "Shakira Off The Chart". El video muestra a Shakira y a Rihanna haciendo twerking en distintos lugares de una mansión y también muestra breves desnudos y Topless de Shakira y dos escenas de insinuaciones lésbicas entre Shak y Rihanna.

