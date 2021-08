Letra de Bury a friend de Billie Eilish

Bury A Friend de Billie Eilish se ha convertido en uno de los temas más famosos de la talentosa cantante, el cual formó parte de su primer disco ‘When we all fall asleep, where do we go?’. siendo el tercer sencillo del álbum y uno de los más exitosos tras su debut.

Durante las últimas semanas Billie Eilish se ha convertido en una de las intérpretes femeninas más importantes del año, especialmente tras el lanzamiento de su nuevo disco, pero esto no significa que sus antiguos éxitos quedaron en el olvido, pues todavía siguen dando de qué hablar.

Hay que mencionar que las canciones del disco Happier than ever son realmente impresionantes, y seguramente quedarán en la historia al igual que los de su primer álbum, con increíbles temas como Bury a Friend, del cual te hablaremos a continuación en La Verdad Noticias.

Letra en español de Bury a friend de Billie Eilish

Descubre qué dice la letra de Bury a friend

Recientemente te hemos compartido las letras de algunas de las mejores canciones de Billie Eilish como la letra de All the good girls go to hell, donde te explicamos cuál es el significado de cada uno de los elementos que componen el tema, y aquí te presentamos la letra de Bury a friend.

Billie

¿Qué quieres de mí? ¿Por qué no huyes de mí?

¿Qué estás buscando? ¿Qué sabes?

¿Por qué no te asusto? ¿Por qué te preocupas por mí?

Cuando nos dormimos, ¿dónde vamos?

Ven aquí

Dilo, suéltalo, qué es exactamente

¿Estás pagando? ¿Te merece la pena la cantidad, soy satisfactoria?

Hoy, estoy pensando en las cosas que son mortales

La manera en la que te estoy bebiendo

Como si quisiera ahogarme, como si quisiera acabar conmigo

Pisa el cristal, grapa tu lengua

Entierra a un amigo, intenta despertar

Clase caníbal, matando el sol

Entierra a un amigo, quiero acabar conmigo

Quiero acabar conmigo

Quiero, quiero, quiero… Acabar conmigo

Quiero, quiero, quiero…

¿Qué quieres de mí? ¿Por qué no huyes de mí?

¿Qué estás buscando? ¿Qué sabes?

¿Por qué no te asusto? ¿Por qué te preocupas por mí?

Cuando nos dormimos, ¿dónde vamos?

Escucha

Te mantengo en la oscuridad, ¿qué esperabas?

Que te hiciera mi arte y te convirtiera en una estrella

¿Y te conectara?

Te veré en el parque, estaré calmada y serena

Pero sabemos desde el principio que te derrumbarías

Porque soy muy cara

Tu charla será algo que no debería ser dicho en alto

Honestamente, creo que debería estar muerta para el momento

Llamando a seguridad, manteniendo mi cabeza baja

Enterrar el hacha o enterrar a tu amigo ahora

Para la deuda que tengo, tengo que vender mi alma

Porque no puedo decir no, no, no puedo decir no

Entonces mis extremidades se congelaron y mis ojos no se cerraron

Y no puedo decir no, no puedo decir no

Cuidado

Pisa el cristal, grapa tu lengua

Entierra a un amigo, intenta despertar

Clase caníbal, matando el sol

Entierra a un amigo, quiero acabar conmigo

Quiero acabar conmigo

Quiero, quiero, quiero… Acabar conmigo

Quiero, quiero, quiero…

¿Qué quieres de mí? ¿Por qué no huyes de mí?

¿Qué estás buscando? ¿Qué sabes?

¿Por qué no te asusto? ¿Por qué te preocupas por mí?

Cuando nos dormimos, ¿dónde vamos?

¿Qué significa el vídeo de Bury a friend?

El verdadero significado sigue siendo un misterio

De acuerdo con la propia cantante Billie Eilish, este tema representa la angustia que le impide descansar, representada por el monstruo bajo la cama, al que puede y no puede ver, pero la inquietud de no saberlo es lo que la atormenta más.

Asimismo, hubo ocasiones en la que los fans dijeron que el tema podría representar trastornos como la parálisis del sueño o la ansiedad, aunque en realidad Billie jamás confirmó estas teorías, pero tampoco las negó, así que se mantuvo en una incógnita.

¿Quién sale en el vídeo de Bury a friend?

El famoso rapero es un buen amigo de Billie Eilish

El video trata en sí de un niño que es constantemente atormentado por Billie Eilish, quien está caracterizada como un demonio, y se dice que este joven se trata del rapero Mehki Raine, quien ganó mucha popularidad tras su aparición en el video del tema que ahora es un éxito.

Probablemente Bury a Friend de Billie Eilish sea tu canción favorita, ya sea por que te gustó el ritmo o por que te identificaste con ella, lo cierto es que ya es una parte importante en la trayectoria de la cantante, y estuvo muy cerca de revelar cuál es su mayor miedo en la vida, aunque esto fue revelado en una entrevista.

