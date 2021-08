Gracias a la letra de Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored de Ariana Grande lo remarcan como uno de sencillos más exitosos y reproducidos en la época de la música digital.

La intérprete de "7 Rings" ha sobresalido de su generación de artistas debido al increíble cambio físico que ha mostrado en los últimos años, pasando por atuendos sensuales para sus vídeos así como de impresionantes looks elegantes para entregas de premios.

Todo ello ha sido parte del antes y después de Ariana, reflejado en sus presentaciones, vídeos y por supuesto en la calidad de letras al momento de componer un tema.

Letra de Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored de Ariana Grande en español

En La Verdad Noticias te compartimos la letra de este tema, del cual hay que resaltar que forma parte del extenso catálogo de las mejores canciones de Ariana para dedicar, siendo así de las favoritas de sus fanáticos.

Me tienes enganchada a ti de alguna manera,

no estoy acostumbrada a sentirme así,

no sé qué decir.

Pero sé que no debería pensar en ello,

solo hizo falta mirarte una p**a vez a la cara.

Ahora quiero saber a qué sabes,

normalmente no me suelo delatar.

Pero sabes que estoy aquí,

pensando en ello.

Entonces me di cuenta de que ella está aquí,

y yo estoy en casa pensando:

"maldita sea, esto no es justo".

Rompe con tu novia,

sí, sí, porque estoy aburrida.

Puedes marcharte por la mañana (hit it).

Sí, sí, como si fuera tuya.

Sé que no es lo correcto,

pero no me importa.

Rompe con tu novia,

sí, sí, porque me aburro.

Esta m**rda siempre me pasa a mí.

¿Por qué no podemos jugar para siempre? (for keeps)

Prácticamente te estoy suplicando de rodillas.

Pero sé que no debería pensar en ello,

sabes lo que me estás haciendo.

Estás cantando mis canciones

en las calles, sí, sí.

Haciéndote el inocente, por favor,

cuando sé que estás ahí fuera

pensando en ello.

Entonces te diste cuenta de que ella está ahí,

y tú estás en casa pensando:

"maldita sea, ella no es comparable".

Rompe con tu novia,

sí, sí, porque estoy aburrida.

Puedes marcharte por la mañana.

Sí, sí, como si fuera tuya.

Sé que no es lo correcto,

pero no me importa.

Rompe con tu novia,

sí, sí, porque me aburro.

Con tu novia, novia,

novia, novia.

Con tu novia.

Con tu novia, novia,

novia, novia.

Puedes decir que soy una resentida si quieres,

pero solo le tengo rencor a ella,

porque quiero tenerte.

Puedes decir que he perdido la cabeza, si te apetece,

pero tú sin mí, no está bien.

Puedes llamarme loca,

porque quiero estar contigo,

y nunca jamás te he llegado a conocer.

Puedes decir que estoy desvariando y que no está bien,

pero tú sin mí, no es agradable

Rompe con tu novia,

sí, sí, porque estoy aburrida.

Puedes marcharte por la mañana.

Sí, sí, como si fuera tuya.

Sé que no es lo correcto,

pero no me importa.

Rompe con tu novia,

sí, sí, porque me aburro.

Con tu novia, novia,

novia, cariño, novia.

Con tu novia.

Con tu novia, novia,

novia, novia.

Con tu novia.

Actores del video Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored

Charles Melton y Ariel Yasmine

Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored cuenta con la participación a cuadro de la propia Ariana Grande en compañía de Charles Melton y Ariel Yasmine.

Cabe resaltar que comparte la misma dinámica que el vídeo de Thank U Nex, ya que la cantante cuenta una historia a seguir y es acompañada de reconocidos actores e influencers.

Álbum Thank you, Next

El vídeo cuenta con más de 400 millones de reproducciones.

El álbum Thank you, Next de Ariana Grande fue lanzado en 2019 y cuenta con los hits “Imagine”, “NASA”, “Thank U Next” y por supuesto “Up With Your Girlfriend, I'm Bored”.

Tras la publicación del álbum, las ventas digitales y el streaming estalló de manera descomunal, colocando a Ariana como la diva más escuchada en los últimos años.

Además de presumir el éxito musical de Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored de Ariana Grande, su disquera también aprovechó para celebrar el lanzamiento del skin oficial de la cantante en Fortnite, el cual por cierto ha gozado de una buena aceptación.

