En la industria musical Bad Guy de Billie Eilish es uno de sencillos más exitosos y reproducidos en la época de la música digital.

Con este tema, la joven cantante logró escalar varios puestos arriba en las listas de popularidad de Billboard y la hizo acreedora a múltiples premios en la industria musical.

Dicho sencillo forma parte de las canciones de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, álbum debut de Billie Eilish que fue lanzado en 2019.

Letra de Bad Guy de Billie Eilish en español

La canción fue estrenada en 2019 y forma parte del álbum debut de Billie Eilish, cuyo lanzamiento fue acreedor a mil millones de visitas en Youtube, cifra récord para las reproducciones de este sencillo.

La camisa blanca, ahora roja,

mi nariz sangra.

Durmiendo, tú caminas de puntillas,

merodeando por ahí como si nadie lo supiese.

Crees que eres tan criminal,

tengo mis rodillas amoratadas por ti,

no dices gracias o por favor.

Hago lo que quiero cuando me apetece.

¿Mi alma? Tan cínica.

Así que eres un tipo duro,

me gusta, un tipo verdaderamente duro.

No me canso, chico.

Con el pecho siempre hinchado, chico.

Me gusta esa clase de gente mala,

de la que hace llorar a tu mamá,

de la que hace que tu novia se enfade de verdad,

de la que puede seducir a tu papá.

Yo soy el tipo malo, obviamente (duh).

Yo soy el tipo malo.

Me gusta cuando tomas el control

aunque sepas que no lo tienes.

Sé mi dueño, dejaré que interpretes ese papel,

yo seré tu animal.

A mi mamá le gusta cantar a coro conmigo

pero ella no cantará esta canción

si se lee toda la letra.

Ella se compadecerá de los hombres que conozco.

Así que eres un tipo duro,

me gusta, un tipo verdaderamente duro.

No me canso, chico.

Con el pecho siempre hinchado, chico.

Me gusta esa clase de gente mala,

de la que hace llorar a tu mamá,

de la que hace que tu novia se enfade de verdad,

de la que puede seducir a tu papá.

Yo soy el tipo malo, obviamente.

Yo soy el tipo malo, obviamente.

Solo se me da bien ser mala, mala.

Me gusta cuando te enfadas,

supongo que estoy bastante contenta

de que estés solo.

¿Dijiste que ella me tiene miedo?

Quiero decir, no veo lo que ella ve,

pero tal vez es porque

llevo puesta tu colonia.

Yo soy el tipo malo.

Yo soy el tipo malo.

Tipo malo, tipo malo.

Soy un mal...

Acordes de Bad Guy

Si eres de los apasionados que ama tocar la guitarra, con estos acordes podrás formar parte de los mejores covers de Bad Guy y convertirte en una sensación, pues este tema es de los favoritos entre las nuevas generaciones.

El hit Bad Guy la hizo ganadora de múltiples Grammys como reconocimiento a la producción de su álbum y con ello se gano el respeto de toda la industria, pues a su corta edad está logrando posicionarse como la cantante pop favorita.

Canciones de Billie Eilish

La canción fue estrenada en 2019

Previamente en La Verdad Noticias te comentamos que la joven estrella escribió su primera canción a la corta edad de 11 años, tomando como inspiración a la popular serie de televisión “The Walkign Dead”.

Lovely

I love you

Ocean eyes

Lost Cause

Copycat

Wish you were gay

Bored

Esos son algunos éxitos musicales de los últimos años, así como también lo es Bad Guy de Billie Eilish, cantante que lanzó su siguiente single "Happier Than Ever", su nuevo éxito.

