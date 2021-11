Letra de Baby one more time de Britney Spears

Britney Spears debutó como solista en la industria musical con "Baby One Time", una de las canciones más famosas de la mundo, considerada por muchos como una de "las más grandes canciones de la historia".

La canción fue escrita por Max Martin, uno de los compositores más reconocidos de la industria, quien lanzó a la fama a algunos de los más famosos artistas pop como Backstreet Boys, Britney, Katy Perry, Justin Bieber, entre otros.

En La Verdad Noticias te compartimos la letra completa de "Baby one more time", uno de los primeros éxitos de Britney y Martin, que ha sido reinterpretada por decenas de artistas como un homenaje a la princesa del pop que incluye a Ed Sheeran.

Baby one more time de Britney Spears en español

Mientras todo Hollywood celebra el fin de la tutela de Britney Spears, los fans se unen a las celebraciones recordando algunos de sus principales éxitos como "Baby One More time", cuya letra en español te compartimos a continuación.

Oh, cariño, cariño, oh, cariño, cariño. Oh cariño, cariño, cómo se supone que iba a saber que algo no estaba bien aquí. Oh cariño, cariño, no debería haberte dejado ir, y ahora estás fuera de la vista.

Muéstrame cómo quieres que sea, dime cariño, porque necesito saberlo ahora, oh, porque mi soledad me está matando -y yo- yo debo confesar que todavía creo -todavía creo-.

Cuando no estoy contigo pierdo la cabeza, dame una señal, enamórame una vez más cariño (hit=golpéame, llégame).

Oh, cariño, cariño, la razón de que respire eres tú, chico, me tienes cegada. Oh cariño mío, no hay nada que no haría, que no sea de la forma que lo planeé.

Muéstrame cómo quieres que sea, dime cariño, porque necesito saberlo ahora, oh, porque mi soledad me está matando -y yo- yo debo confesar que todavía creo -todavía creo-.

Cuando no estoy contigo pierdo la cabeza, dame una señal, enamórame una vez más cariño. Oh, cariño, cariño, oh, cariño, cariño. Oh cariño, cariño, cómo se supone que iba a saberlo, oh cariño mío, no debería haberte dejado ir.

Debo confesar que mi soledad ahora me está matando, ¿no sabes que que todavía creo que tú estarás aquí? Y dame una señal, enamórame una vez más cariño. Mi soledad me está matando -y yo- yo debo confesar que todavía creo -todavía creo-.

Cuando no estoy contigo pierdo la cabeza, dame una señal, enamórame una vez más cariño. Debo confesar que mi soledad ahorame está matando, ¿no sabes que que todavía creo que tú estarás aquí? Y dame una señal, enamórame una vez más cariño.

Outfit de Britney Spears en Baby one more time

Outfit de Britney Spears en Baby one more time

En 2018, Britney Spears celebró los 20 años del lanzamiento de ‘Baby one more time’, en cuyo vídeo musical es uno de los más emblemáticos de su carrera así como el outfit que usó para su lanzamiento, un uniforme de colegiala.

En la escena de apertura de "... Baby One More Time", Spears, que entonces tenía 16 años, mira a la cámara con dulzura de niña mientras gira su lápiz, su cabello recogido en coletas. Un look icónico aún hoy en día.

Luego se revela el atuendo completo de colegiala: una camisa atada para exponer su abdomen y una falda tan corta que seguramente sería detenida en cualquier escuela católica de la vida real y que encantó tanto como generó controversia.

¿Cuánto dinero ganó Britney Spears con Baby one more time?

Ganancias de

El éxito comercial de "Baby One More Time" fue uno sin precedentes; con 11 millones de copias vendidas al momento de su lanzamiento, es uno de los sencillos más vendidos de toda la historia.

Junto con el álbum homónimo consiguió 6,5 millones de dólares, lo que cementó las bases de la gran fortuna de Britney Spears, por la que su padre gastó 2 MDD para defender la tutela que tenía sobre ella.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!