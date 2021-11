Con letra de Ayer de Luis Miguel fue su regreso a los éxitos radiales y su búsqueda por nuevas composiciones alejadas de los boleros de "Romances" (1991), material predecesor.

Asimismo, la expectativa ante su nueva música le permitieron liderar la lista Billboard Hot Latin Songs, tras la publicación del sencillo, y permaneció en esa posición durante 3 semanas.

El sello discográfico de Luis Miguel quien interpreta canciones de amor tomó la decisión de promover "Ayer" con la difusión de 3 videos musicales diferentes, dirigidos por Benny Corral, Rubén Galindo y Gustavo Garzón, respectivamente. Todos ellos filmados desde una mansión en la Ciudad de México.

Significado de Ayer de Luis Miguel

El tema de 'Ayer' se encuentra dentro de los éxitos de Luis Miguel

La canción 'Ayer' forma parte de la discografía de Luis Miguel. El encargado de escribir la letra, Rudy Pérez, señala que se inspiró en una película “La película trata sobre un joven caballero que a través de un viaje en el tiempo encuentra al amor de su vida, una mujer que vivió muchos años antes que él.

El renuncia a su futuro porque quiere permanecer a su lado. Pero, desafortunadamente, despierta de su trance y nunca puede regresar al ayer.

¿Quién es el compositor de Ayer de Luis Miguel?

Rudy Pérez, el escribió la letra del tema 'Ayer'

El encargado de escribir la letra, que después Luis Miguel cantaría, fue Rudy Pérez, quien en su libro El Latin Hit Marker contó que su inspiración para escribir “Ayer” surgió de la película Pide al tiempo que vuelva de Jane Seymour y Christopher Reeve.

Durante los primeros episodios de la primera temporada de "Luis Miguel, la serie", el cantante, paralelo a lo que sucede en su vida detrás detrás de los escenarios, se encuentra en la grabación del álbum "Aries", mismo que, se dice, estaría dedicado a su madre.

Acordes de ‘Ayer’

La novena producción discográfica del "Sol de México", titulada "Aries"

La novena producción discográfica del "Sol de México", titulada "Aries" bajo el sello de Warner Music , se realizó el 17 de mayo de 1993, poco más de un mes antes del lanzamiento del disco completo, el cual llegó oficialmente el 22 de junio de ese mismo año.

Aunque Rudy Pérez compuso la letra, la música en realidad es una versión en español del instrumental "All That My Heart Can Hold", canción del músico canadiense David Foster originalmente en 1986 como parte de su compilado de estudio homónimo.



LAm MI REm MI

LAm FA REm MI LAm

Hoy en un sueño te encontré como un loco te besé

FA MI

y estrenamos nuestro amor

LAm FA LA# DO FA MIm

Hoy lejos de la realidad conocí la eternidad

REm MIm DOm FA

en un abrazo tuyo

LA# LAm REm

Como me duele saber que esto es algo que solo soñé

LA# DO LAm SOL# LA#

nos desgarramos de placer

RE# FAm SOL

Una promesa quedó nos juramos lealtad sin testigos

DOm REm LA# FA

comprometimos el alma



LAm FA REm MI LAm

Hoy me doy cuenta que te amé que mi vida la dejé

FA MI LAm REm LA# DO FA MI LAm REm SOL

en un sueño que soñé ayer...ayer...

DO SIm MIm

Como me duele saber que esto es algo que solo soñé

DO RE SIm LA# DO

nos desgarramos de placer

FA SOLm LA

Una promesa quedó nos juramos lealtad sin testigos

REm MIm FA MIm

comprometidos ... tu y yo unidos

REm MIm FA REm SOL

comprometimos el alma

LAm FA REm MI LAm

Hoy me doy cuenta que te amé que mi vida la dejé

FA MI FA REm LAm

en un sueño que soñé ayer…

Ahora conoces la letra de Ayer de Luis Miguel que también es uno de los temas que destaca en la bioserie de ‘El Sol’ durante los primeros episodios de la temporada.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.