Letra de Ariana Grande 7 rings

Ariana Grande 7 Rings es una de las canciones de la intérprete estadounidense más exitosas de todos los tiempos,y su canción se posiciona como una de las más escuchadas.

Por ello en la verdad noticias te platicamos todo sobre esta canción, sus récords y su significado.

Y es que la letra de la canción 7 Rings de la cantante Ariana Grande, que en alguna ocasión detuvo su música por protestas, pudiera parecer un poco confusa, sobre todo porque parte de una canción del musical The sound of music.

¿Qué significa 7 Rings?

Esta es la letra en ingles y en español de la canción Ariana Grande 7 Rings:

Yeah, breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles

Girls with tattoos who like getting in trouble

Lashes and diamonds, ATM machines

Buy myself all of my favorite things (yeah)

Been through some bad shit, I should be a sad bitch

Who woulda thought it'd turn me to a savage?

Rather be tied up with calls and not strings

Write my own checks like I write what I sing, yeah (yeah)

My wrist, stop watching', my neck is flossy

Make big deposits, my gloss is poppin'

Do you like my hair? Gee, thanks, just bought it

I see it, I like it, I want it, I got it (yeah)

I want it, I got it, I want it, I got it

I want it, I got it, I want it, I got it

Do you like my hair? Gee, thanks, just bought it

I see it, I like it, I want it, I got it (yeah)

Wearing a ring, but ain't gon' be no "Mrs."

Bought matching diamonds for six of my bitches

I'd rather spoil all my friends with my riches

Think retail therapy my new addiction

Whoever said money can't solve your problems

Must not have had enough money to solve 'em

They say, "Which one?" I say, "Nah, I want all of 'em"

Happiness is the same price as red bottoms

My smile is beamin', my skin is gleamin'

The way it shine, I know you've seen it (you've seen it)

I bought a crib just for the closet

Both his and hers, I want it, I got it, yeah

I want it, I got it, I want it, I got it

I want it, I got it, I want it, I got it (baby)

Do you like my hair? Gee, thanks, just bought it (oh yeah)

I see it, I like it, I want it, I got it (yeah)

Yeah, my receipts, be lookin' like phone numbers

If it ain't money, then wrong number

Black card is my business card

The way it be setting' the tone for me

I don't mean to brag, but I be like, "Put it in the bag, " yeah

When you see them racks, they stacked up like my ass, yeah

Shoot, go from the store to the booth

Make it all back in one loop, gim me the loot

Never mind, I got the juice

Nothing but net when we shoot

Look at my neck, look at my jet

Ain't got enough money to pay me respect

Ain't no budget when I'm on the set

If I like it, then that's what I get, yeah

I want it, I got it, I want it, I got it (yeah)

I want it, I got it, I want it, I got it (oh yeah, yeah)

Do you like my hair? Gee, thanks, just bought it

I see it, I like it, I want it, I got it (yeah)

Traducción al español:

Sí, desayuno en Tiffany's y botellas de espumantes

Chicas con tatuajes que les gusta meterse en problemas

Pestañas y diamantes, cajeros automáticos

Me compro todas mis cosas favoritas (sí)

Pasé por tantos momentos malos, debería ser una perra triste

¿Quién hubiese pensado que me convertiría en una salvaje?

Prefiero estar esposada en vez de atada con hilos

Escribo mis propios cheques como escribo lo que canto, sí (sí)

Mi reloj, deja de mirar, mi cuello brilla

Hago grandes depósitos, mi brillo labial está lindo

¿Te gusta mi cabello? Ay, gracias, recién lo compré

Lo veo, me gusta, lo quiero, me lo compro (sí)

Lo quiero, me lo compro, lo quiero, me lo compro

Lo quiero, me lo compro, lo quiero, me lo compro

¿Te gusta mi cabello? Ay, gracias, recién lo compré

Lo veo, me gusta, lo quiero, me lo compro (sí)

Usando un anillo, pero no seré señora de nadie

Compré diamantes iguales para mis seis perras

Prefiero malcriar a mis amigas con mi dinero

Creó la terapia del consumo es mi nueva adicción

El que dijo que el dinero no soluciona todos tus problemas

Seguro no tenía el dinero para resolverlos

Dicen: ¿Cuál? Yo digo: Ah, quiero todos

La felicidad vale lo mismo que un zapato caro

Mi sonrisa es radiante, mi piel es reluciente

La manera en la que brilla, sé que lo has visto (lo haz visto)

Compré una departamento solo por el armario (solo para el armario)

Masculino o feminino, lo quiero, me lo compro, sí

Lo quiero, me lo compro, lo quiero, me lo compro

Lo quiero, me lo compro, lo quiero, me lo compro (cariño)

¿Te gusta mi cabello? Ay, gracias, recién lo compré (oh, sí)

Lo veo, me gusta, lo quiero, me lo compro (sí)

Tengo mis recibos, parecen números de teléfono

Si no es dinero, número equivocado

La tarjeta negra es mi tarjeta de negocios

Ella es quien dicta las reglas para mí

No quiero alardear, pero estoy como: Ponlo en la cartera, sí

Mira los estantes, están apilados como mi culo, sí

Me voy de la tienda directo al estudio

Regreso después de una vuelta, tengo que comprarme más cosas

No te preocupes, tengo dinero

Solo hacemos jugadas maestras

Mira mi cuello, mira mi avión

No hay dinero suficiente para comprar mi respecto

No hay límites de costo cuando estoy grabando

Si me gusta, entonces me lo compro, sí

Lo quiero, me lo compro, lo quiero, me lo compro (sí)

Lo quiero, me lo compro, lo quiero, me lo compro (oh, sí, sí)

¿Te gusta mi cabello? Ay, gracias, recién lo compré

Lo veo, me gusta, lo quiero, me lo compro (sí)

¿Qué género es la canción de Ariana Grande 7 Rings?

La canción tiene tintes de trap

Esta canción de Ariana Grande, quien por cierto recientemente se manifestó en apoyo de Britney Spears, es una combinación de varios géneros musicales.

En esta pieza de poco más de 3 minutos, podemos escuchar algo de Hip Hop, Rhythm and blues, Pop, y Trap.

¿Cuántas ventas tiene 7 Rings?

Tan solo en la cuenta oficial de Youtube de Ariana Grande, el video oficial cuenta con más de 1 millón de visualizaciones, es decir, poco más de mil 21 millones, desde su estreno en 2019.

Ha vendido más de 20 millones de unidades, y solo en 2019 vendió 13 millones, siendo el quinto single más vendido de ese año.

¿Cuántos premios ganó 7 Rings?

Gano un premio MTV

Aunque esta canción es una de las más exitosas de la interprete, quien hace poco fue clasificada con R por uno de sus temas, la realidad es que la academia, y quienes premian a la música, no la consideraron a nominaciones.

Entonces, solamente se puede encontrar un premio al MTV Video Music Award, a la mejor dirección de arte de un video.

¿Te gustan la letra de Ariana Grande 7 Rings?, dinos tu opinión en los comentarios, y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.