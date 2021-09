La letra de amándote de Kimberly Loaiza tiene un significado especial para la joven cantante, ya que en más de una ocasión ha dedicado sus canciones a su familia.

Kimberly Loaiza se dio a conocer cuando en 2014 se adentró al mundo de Youtube, creando su canal que actualmente tiene más de 32 millones de suscriptores.

A través de sus canciones, Kim Loaiza establece un vínculo afectivo con sus seguidores y de una vez aprovecha para estar vigente en otro tipo de mercados.

Letra de Amándote de Kimberly Loaiza

En La Verdad Noticias te compartimos la letra de este tema que forma parte de la música de Kimberly Loaiza en Youtube, además de otras plataformas de música como Spotify y Apple Music.

No sé en qué momento te adueñaste de mi piel

Y, sin pensarlo, yo te empecé a querer

Te soñé, te esperé y estaré

Siempre amándote

Amándote (Eres mi alegría)

Cuidándote (De noche y de día)

Diciéndote: que tú eres sólo para mí

Amándote (Eres mi alegría)

Cuidándote (De noche y de día)

Diciéndote: que tú eres sólo para mí

Eres el sol que alumbra mi ser todas las mañanas

Contigo yo me siento bien, no me falta nada

Llegaste y no me siento sola

De sólo verte me enamoras

Ay, mi vida, en tu lugar no hay nadie más, ni habrá, lo sé

El amor que tú me das hace vibrar mi ser

Amándote (Eres mi alegría)

Cuidándote (De noche y de día)

Diciéndote: que tú eres sólo para mí

Amándote (Eres mi alegría)

Cuidándote (De noche y de día)

Diciéndote: que tú eres sólo para mí

Sé que aún no entiendes, pero quiero ser honesto

Llegaste a mi vida en el momento correcto

Ahora, sólo le pido a Dios que me dé tiempo

Para demostrarte, cada día, lo que siento por ti

Hago lo que sea por ti

Y ahora que te tengo aquí

No quiero desperdiciar ni un minuto

Te amo, esta canción es mi tributo

Ay, mi vida, en tu lugar no hay nadie más, ni habrá, lo sé

El amor que tú me das hace vibrar mi ser

Siempre amándote

Amándote (Eres mi alegría)

Cuidándote (De noche y de día)

Diciéndote: que tú eres sólo para mí

Amándote (Eres mi alegría)

Cuidándote (De noche y de día)

Diciéndote: que tú eres sólo para mí

Karaoke de Amándote

Amándote también cuenta con múltiples vídeos de karaoke en Youtube, mismos que están disponibles para todos los fanáticos que así lo deseen.

El poder de Kimberly Loaiza en Youtube le ha permitido gozar del éxito en la música y en la parte de creadora de contenido, siendo una de las influencers más buscadas en los últimos años.

Además de eso se ha reportado que Kimberly Loaiza gana una fortuna gracias a Youtube, pues las reproducciones de sus vídeos siempre la posicionan en los primeros lugares de tendencias.

¿Cuántas canciones ha escrito Kimberly Loaiza?

La canción fue dedicada a su pequeña hija Kima

Al menos once canciones han sido registradas bajo el nombre de Kim Loaiza en páginas musicales y ostenta además el récord de reproducciones para un nuevo artista en México.

Actualmente y pese a la polémica Kim lanzó su nueva canción titulada “De Lao” junto Ely Blancarte, una de sus mejores amigas que debuta también en la industria musical.

Ahora ya con la letra de amándote de Kimberly Loaiza podrás dedicarla a aquel amor o simplemente cantarla a todo pulmón.

