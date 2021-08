Gracias a la letra de All the Good Girls Go To Hell de Billie Eilish lo remarcan como uno de sencillos más exitosos y reproducidos en la época de la música digital.

Las canciones de Billie Eilish han dominado el mercado y las principales listas de popularidad desde su lanzamiento en 2017 y su producción discográfica posee varios premios entre los que destacan Grammys, Billboards y numerosos números uno en distintos países.

Dicho sencillo forma parte de las canciones de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, álbum debut de la cantante y el cual la lanzó al éxito.

Letra en español de All the Good Girls Go To Hell de Billie Eilish

En La Verdad Noticias te compartimos la letra de este tema, del cual hay que resaltar que forma parte del extenso catálogo de las mejores canciones de Billie Eilish y por supuesto de las favoritas de sus fanáticos.

My Lucifer is lonely

Standing there, killing time

Can’t commit to anything

But a crime

Peter’s on vacation

An open invitation

Animals, evidence

Pearly Gates look more

Like a picket fence

Once you get inside them

Got friends but can’t invite them

Hills burn in California

My turn to ignore you

Don’t say I didn’t warn you

All the good girls go to hell

Because even God herself has enemies

And once the water starts to rise

And heaven’s out of sight

She’ll want the devil on her team

My Lucifer is lonely

Look at you needing me

You know I’m not your friend

Without some greenery

Walk in wearing fetters

Peter should know better

Your cover up is caving in

Man is such a fool

Why are we saving him?

Poisoning themselves now

Begging for our help

Hills burn in California

My turn to ignore you

Don’t say I didn’t warn you

All the good girls go to hell

Because even God herself has enemies

And once the water starts to rise

And heaven’s out of sight

She’ll want the Devil on her team

My Lucifer is lonely

There’s nothing left to save now

My god is going to owe me

There’s nothing left to save now

Ha ha! I cannot do this snowflake

¿Qué significa All the Good Girls Go To Hell?

La traducción literal de este tema es "Todas las chicas buenas van al infierno" y hace referencia a pasajes biblícos con la reinvención femenina moderna.

Gracias a este tema, Billie Eilish es uno de los artistas más escuchados en su año de lanzamiento y ha logrado presentarse en importantes entregas de premios y ceremonias privadas de la música.

¿Qué dice Billie al final de All the Good Girls Go To Hell?

Presentación en vivo de Billie Eilish.

La canciones escritas por la cantante representan una parte importante de su vida, tal como el caso de la letra de Lovely y en el caso de All the Good Girls Go To Hell, según un exhaustivo análisis de este tema y por supuesto de su videoclip, al final podemos escuchar a Billie Eilish decir:

"No hay nada más que salvar ahora, Mi Dios tendrá una deuda conmigo, No hay nada más que salvar ahora"

All the Good Girls Go To Hell de Billie Eilish es una representación de que al final la cantante castigará a los humanos y que ahora ya no hay nada que salvar, por lo mismo Dios estará en deuda con ella, pues hizo justicia por su cuenta.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!