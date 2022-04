Letra de “Aguardiente” de Christian Nodal ¿a quién va dedicada su nueva canción?

Christian Nodal ha lanzado su nuevo tema musical, se trata de la canción “Aguardiente”, la cual ha pocas horas de su lanzamiento ya se ha convertido en todo un éxito. Pero ante la nostálgica letra sus fans se han preguntado a quién va dedicada.

En la letra de esta canción Nodal habla de múltiples temas, entre ellos el desamor, el consumo de bebidas alcohólicas (de ahí el nombre aguardiente) y el inicio de un nuevo romance, siendo esto último lo que llamó la atención del público.

Esta canción de Nodal llega meses después del lanzamiento de “Ya no somos ni seremos”, luego de su ruptura amorosa con la cantante y modelo Belinda, es por eso que ha llamado la atención que en su nueva canción hable de un nuevo romance, especialmente por que se dice que Nodal ha estado con cuatro mujeres tras su ruptura con Belinda.

Los fans se han preguntado si este nuevo tema va dirigido a alguna de ellas, pero tal parece que el tema "Aguardiente" va dedicado a todos esos ex amores que buscan el camino hacia la felicidad. Aunque hay quienes aseguran que en realidad la letra habla del cantante, quien se siente perdido y podría estar buscando consuelo en otras personas tras el fin de su compromiso con la cantante española.

Letra de Aguardiente de Christian Nodal

Aguardiente es una canción interpretada por Nodal. El tema fue lanzado el jueves 21 de abril y ya ha acumulado gran éxito. Esta es la letra de Aguardiente:

Ella dice que el alcohol la pone mal

Pero su novio la pone peor

Hace tiempo que no le hace el amor

Los besos ya no le saben igual

Quizás conmigo le saben mejor

O le curan el dolor

Yo la encontré sola y triste

Llorando abandonada

Dijo que es culpa del aguardiente

Pero se puso caliente

Y sola se desviste

No tuve que hacer nada

Se que tu mirada no me miente

En tu cuerpo y besos ausentes

Se que el amor duele a veces pero ma'

Aquí estoy pa' sacarte de la soledad

Quiere un Cartier pero su tiempo no te da

¿Pa'que tantas promesas si al final se va?

Las palabras vacías que él te decía yo las lleno todas

Tu vente conmigo que llorar por alguien ya pasó de moda

Un par de tequilas, pa' estar tranquilas pero no funciona

Te hace falta algo más fuerte que olvidar cuando te decepcionan

Yo la encontré sola y triste

Llorando abandonada

Dijo que es culpa del aguardiente

Pero se puso caliente

Y sola se desviste

No tuve que hacer nada

Se que tu mirada no me miente

En tu cuerpo y besos ausentes

¿Por qué terminaron Nodal y Belinda?

La pareja confirmó su relación a través de redes sociales

Los cantantes no confirmaron el motivo de su separación, pero en redes corre la hipótesis de que el intérprete de “Botella tras botella”, Christian Nodal, le habría sido infiel a la cantante Belinda ya que, mientras ella se encontraba de viaje, él asistió en Guadalajara a una fiesta de su ex novia, María Fernanda Guzmán.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!