Letra completa de la BZRP Music Sessions #53 de Shakira

El video en Youtube superó las 3.2 millones de reproducciones a tan solo una hora de su estreno.

La Verdad Noticias te dio a conocer hace apenas unos instantes que la colaboración musical de Shakira y Bizarrap ya estaba disponible en todas las plataformas digitales y que el tema incluía varias indirectas hacia Gerard Piqué, Clara Chía Martí y hasta la Hacienda Española.

A lo largo de 3 minutos y 37 segundos, el tema titulado ‘SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53’ hace mención de la mediática separación con el futbolista y los rumores de infidelidad, así como los problemas que tiene con Hacienda de España por presunta evasión fiscal.

Bizarrap causó furor al confirmar su colaboración con la cantante colombiana.

Pese a que parte del tema fue filtrado en redes sociales, el lanzamiento de la colaboración musical ha sido un rotundo éxito y para prueba de ello tenemos el hecho de que el video oficial ya supera las 3.2 millones de reproducciones en menos de una hora.

Letra de la BZRP Music Sessions #53

A continuación te dejamos la letra completa de ‘SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53’ para que entiendas la tiradera de la intérprete de ‘Ojos Así’ hacia su ex pareja y de paso la cantes a todo pulmón.

"Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción // Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión // Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato // Una loba como yo no está pa’ novatos, una loba como yo no está p’ tipos como tú, pa’ tipos como tú // A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”.

“Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques // Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques // Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te sal-pique”

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda // Te creíste que me heriste y me volviste más dura // Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena // Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú (Pa’ tipos como tú) // A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”.

“Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso // Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo // No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo // Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio // Vas acelerado, dale despacio // Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”.

“Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén, por mí todo bien // Yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella que venga también”.

“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena // Tiene nombre de persona buena y una loba como yo no está pa’ tipos como tú, pa’ tipos como tú // A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú // A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú".

¿Qué pasó entre Shakira y Piqué?

Se dice que Clara Chía fue la causante de su separación.

Recordemos que Shakira y Gerard Piqué anunciaron el fin de su romance a principios de junio pasado entre rumores de infidelidad. Lamentablemente, la pareja lidió con el acoso constante e invasivo de las redes sociales mientras llegaban a un acuerdo por la custodia de sus hijos e intentaban rehacer sus respectivas vidas por separado.

