Letitia Wright podría ser despedida de Marvel por negarse a vacunarse

La situación de la actriz Letitia Wright en Marvel Studios es cada vez más complicada debido a las constantes polémicas en las que se ha visto envuelta, especialmente por la vacuna del COVID-19.

Los grupos anti vacunas se hacen cada vez más grandes y la actriz protagonista de Black Panther 2 es una de las celebridades que se ha negado a vacunarse, algo que le ha causado problemas en su trabajo e incluso podrían empeorarse.

Tras su polémica y sus lesiones, han surgido rumores que debido a su negativa a aplicarse la vacuna contra el COVID-19, Marvel Studios estaría planeando despedirla para evitar riesgos de más contagios.

Letitia Wright podría ser despedida de Black Panther

La actriz es la única del equipo que se niega a vacunarse

Como te informamos en La Verdad Noticias, la filmación de Black Panther 2 se suspendió debido a una lesión de la protagonista, quien tomó el manto del héroe tras el fallecimiento de Chadwick Boseman, por lo que estas se reanudarán en 2022, aunque puede que la actriz no regrese.

Aparentemente Letitia Wright se niega rotundamente a vacunarse, y esto ha comenzado a ocasionar problemas entre el equipo de filmación de la película, pues las la llegada de la nueva variante Omicron, muchos han tomado una postura de rechazo contra quien no se vacune.

Black Panther podría ser cancelada

Black Panther podría ser cancelada por despido de la actriz

Lamentablemente la muerte de Chadwick Boseman afectó gravemente a la franquicia, y aunque ahora Shuri será la nueva pantera negra, muchos no están convencidos del todo, lo que con los problemas que tiene la actriz, podría significar el fin de Black Panther en sus películas en solitario.

Hasta el momento no han habido confirmaciones, pero se dice que respecto a que la actriz podría ser eliminada al no estar vacunada, es una opción que se ve cada vez más posible, lo que también traería grandes problemas no sólo para Letitia Wright, sino también para Marvel en general.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!