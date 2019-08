Leticia Perdigón enseñará a actuar

La primera actriz Leticia Perdigón se encuentra en estos momentos en tierras caribeñas en donde impartirá clases de actuación esto en varios puntos del estado, entre ellos la ciudad de Cancún, en donde recientemente se presentó ante los medios para dar a conocer esta faceta en su carrera.

“Yo no fui a ninguna escuela o estudie arte dramático, sin embargo llevo 47 años trabajando que me han dado el oficio y experiencia, y lo que quiero compartir con todos los jóvenes o la gente que no importa la edad que tenga, siempre que tengas gusto y ganas de hacer lo que te gusta”, señaló la primera actriz que inició su carrera en el año de 1973, y desde entonces logró colocarse como una de las actrices más icónicas del cine mexicano y de las telenovelas.

En rueda de prensa invitó a los interesados a acudir a su ‘Taller de Actuación Intensivo’, que iniciará en un par de días y estará disponible en diversas ciudades del Caribe Mexicano, que incluyen a Tulum, Cancún, Cozumel y Playa del Carmen.

“Enloquecer en el arte y ser lo que no fuiste en tu vida, Si tienes ganas de llorar, hay que llorar, hay que saltar, gritar es muy bueno reír son terapias maravillosas”, dijo la actriz en entrevista.

La actriz es una mujer llena de carisma que irradia seguridad en cada semana, y esto es lo que pretende enseñar a través de su curso intensivo abierto, Leticia también señaló que actuará con sus alumnos y que logrará buscar el talento interno y se adecuará a la forma de aprender de cada una de las personas.

En Cancún se han realizado diversos cursos de actuación con gran éxito, desde luego Luis Felipe Tovar ha sido uno de los grandes profesores de la ciudad al igual que Paola Tovar y Anahí Allué.

