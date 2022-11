Leticia Calderón revela que ya firmó su testamento; por este motivo

Leticia Calderón, es catalogada como una de las mejores actrices de México, pues gracias a su talento ha logrado formar parte de grandes proyectos televisivos como “En nombre del amor”,misma en la que compartió pantalla con increíbles actores como Arturo Peniche y Victoria Ruffo.

De igual manera, no podemos dejar de mencionar las impactantes declaraciones que realizó hace unos días, en las que aparentemente aseguró que estuvo a punto de ser abusada, pues le habían puesto algo a su bebida por lo que no recordaba cómo llegó a su casa.

Sin embargo, en La Verdad Noticias te compartiremos lo más reciente sobre la vida de la actriz Leticia Calderón pues todo parece indicar que ya cuenta con su testamento firmado, ya que sufrió innumerables ataques nocturnos, con los que supuestamente llegó a sentir que se moría.

Leticia Calderón anuncia que ya firmó su testamento

Fue durante una entrevista realizada por el programa de espectáculos de Tv Azteca conocido como “Ventaneando”, que la artista reveló que ya tiene listo su testamento, porque tuvo algunos incidentes fuertes debido al reflujo que padecía, en los cuales sintió que se ahogaba.

Por tal motivo, Leticia Calderón expresó lo siguiente.

"No podía respirar y me asusté horrible, corrí a firmar mi testamento, a hablar con mis hijos porque fue tan fuerte que dije ¿qué tal si realmente me hubiera muerto?”.

¿Quién es el hijo de Leticia Calderón?

Leticia Calderón y sus hijos

La actriz Leticia Calderón es madre de dos hijos llamados Carlo y Luciano, a quienes les ha enseñado a ser personas de bien, inculcándoles valores como la responsabilidad y la honestidad.

Cabe mencionar, que recientemente le compró un departamento a Luciano para que este último se independizara, pues se dijo listo para dar ese importante paso en su vida.

