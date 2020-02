Leticia Calderón mantiene su enemistad con Yadhira Carrillo ¡Jamás serán amigas!

Leticia Calderón pone el último clavo al ataúd de su relación con Yadhira Carrillo y hace definitivo que ambas actrices no son amigas, y no tienen el más mínimo interés en serlo, pese a que las une su relación con Juan Collado.

“Con todo respeto y de verdad, con toda verdad lo digo, no somos amigas, no creo [...] En este momento las circunstancias no lo dan, tampoco somos enemigas [...] A veces ustedes mismos, no ustedes como reporteros, sino ustedes como personas, todas las personas dicen ‘o es blanco o es negro’, oigan si no me llevo, tampoco quiere decir que la odie”, afirmó Leticia Calderón.

"Yadhira Carrillo y yo estamos unidas por el mismo hombre, pero no somos amigas"

De acuerdo a Leticia Calderón, lo único que la une a Yadhira Carrillo es la relación con Juan Collado, padre de sus hijos Carlos y Luciano, quien acaba de cumplir 16 años de edad, sin embargo, asegura que la relación entre ellas es cordial.

“Yo siento que Juan es un gran hombre, pero equivocó su nacionalidad, debió haber sido árabe [...] Todas las ex y las nuevas nos conocemos, nos llevamos bien, tarde o temprano, y porque sabes lo que está padeciendo la actual, o sea tarde o temprano somos unidas por el mismo hombre”.

Leticia Calderón no odia a Yadhira Carrillo

El matrimonio de Yadhira Carrillo y Juan Collado encendió los rumores de la supuesta rivalidad de la actriz con Leticia Calderón, sin embargo ambas actrices han negado el hecho.

Incluso, Yadhira Carrillo aseguró que Leticia Calderón cuenta con su apoyo, para ella y sus hijos ante el arresto de Juan Collado.

“Leti no me ha buscado, pero ella sabe que yo estoy aquí por supuesto, para lo que ella requiera, lo que ella necesite. Lo dije desde el día uno que me preguntaron hace años, lo sigo diciendo ahora, nada ha cambiado”, afirmó Yadhira Carrillo.

