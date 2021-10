Leticia Calderón hace importante donación a La Casa del Actor

La Verdad Noticias te dio a conocer a principios de año que ‘La Casa del Actor’, asilo que da refugio a veteranos actores mexicanos, se encontraba pasando por una dura crisis económica, la cual amenazaba con obligar al lugar a cerrar sus puertas. Por tal motivo, se organizó una recaudación de fondos y ahora es Leticia Calderón quien se suma a la causa.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz mexicana le compartió a sus fanáticos que había acudido de manera personal a dicho sitio para realizar una importante donación de varios artículos como bases de cama, ollas, vasos, tenedores, cuchillos, jarras y cafetera, los cuales sin duda serán de mucha ayuda para los residentes.

Fanáticos de la actriz agradecieron su noble gesto.

“Yo tenía unas bases de cama, le hablé a Jorge Ortiz de Pinedo y las aceptó, además dijo que les habían dado unos colchones, entonces les cayeron de maravilla”, declaró la ex esposa de Juan Collado en una entrevista que ofreció para el programa Sale El Sol.

Exhorta al gremio artístico a donar

Al ser cuestionada sobre las donaciones, la actriz, quien recientemente preocupó a sus fanáticos por compartir una foto desde el hospital, aseguró que ella no lo hace para presumir riqueza, pues le gusta la idea de ayudar a otros: “No es presunción y tampoco me sobra el dinero, pero no me cuesta nada, ayudar a una o dos personas”.

Por otro lado, la madre de Carlos y Luciani señaló que este lugar es muy importante para ella debido a que ahí residen personas “que dedicaron su vida a entretenernos y hacernos llorar”. Finalmente, pidió a los demás artistas que se sumen a la causa y realicen donaciones, pues asegura que no se necesita tener millones para hacerlo.

¿Quién fundó 'La Casa del Actor'?

Esta institución alberga a importantes actores como Alma Rosa Aguirre, Rosa de Castilla, Humberto Dupeyrón, la vedette Xtabay, Dolly Syster, Susy Velasco y Olivia Michel, entre otros.

De acuerdo a información que circula en Internet, ‘La Casa del Actor’ fue fundada en 1944 por iniciativa del fallecido actor Mario Moreno "Cantinflas". Hoy en día , el asilo pertenece al Sindicato de Asociación Nacional de Actores (ANDA), quien hace poco se vio obligada a dejar de brindar apoyo al asilo por cuestiones económicas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales