La actriz Leticia Calderón causó gran revuelo en las redes sociales al hablar sobre la relación que tiene con su colega Yadhira Carrillo, quien es la actual esposa de su ex marido, el abogado Juan Collado. Además, reveló si estaría dispuesta a trabajar con ella en alguna telenovela y sí aún le duele verla con el padre de sus hijos.

En una entrevista que ofreció al programa Suelta la Sopa, Leticia Calderón reveló que sólo aceptaría trabajar junto a Yadhira Carrillo si fuera estrictamente necesario: “Te voy a ser honesta, no me gusta ser hipócrita, entonces, si hay la necesidad de hacerlo lo hago”.

Asimismo, la protagonista de la emblemática telenovela Esmeralda reveló que ya no siente coraje al ver a Yadhira Carrillo con Juan Collado: “Te juro que yo toda mi vida he tratado de ser pacífica, cuando Juan me dejó a lo mejor sí el primer mes fue así como ríspido, estaba enojada, por supuesto dolida”.

Por otra parte, señaló que ella trató de darle lo mejor a su ahora ex esposo Juan Collado, pero que ya entendió que no podía hacer nada más que tener una buena relación por sus hijos: “Yo siempre pensé que voy a ver a Juan toda la vida porque tenemos dos hijos en común y porque entendí que si se fue, pues ¿Qué podía hacer? Traté de darle lo mejor”.

Leticia Carrillo sólo siente respeto por Yadhira Carrillo

Leticia Calderón reveló que al principio sí le dolió que Juan Collado anduviera con Yadhira Carrillo.

Finalmente, Leticia Calderón señaló que hubieron ocasiones en que las declaraciones que hizo la actriz Yadhira Carrillo sobre ella o sus hijos la han lastimado, sin embargo, aclaró que tiene un respeto por ella, pero que no tiene intenciones de convertirla en una de sus amigas.

“Creo que cuando ha hablado cosas que me han lastimado, sobre todo porque han atacado a mis hijos, no te puedo decir: '¡Ay, sí, mañana la pongo en la lista de Navidad!', pero lo que sí te puedo decir es que siempre ha habido un respeto de mi hacia ella”, finalizó Leticia Calderón.

