Leticia Calderón es criticada por felicitarse en el Día del Padre

La publicación de la actriz en Instagram ha desatado un intenso debate entre los cibernautas.

Leticia Calderón se ha convertido en blanco de duras críticas por culpa de una reciente publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram, en la cual presume una adorable fotografía donde aparece su fallecido padre con sus hijos Carlo y Luciano, fruto de su fallida relación con el abogado y ahora convicto Juan Collado.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención de los cibernautas es que la talentosa actriz adjuntó un mensaje donde destaca la labor que ha desempeñado en estos últimos años como madre soltera, motivo por el cual decidió “autofelicitarse” en el próximo Día del Padre.

Con una emotiva foto de su fallecido padre y sus hijos es que la actriz celebró de manera anticipada el Día del Padre.

“¿Quién le sacó su permiso y le dio su primer condón? Mamá… Por todo eso y más, ¡feliz día del padre!”, es parte del mensaje que Carmen Leticia Calderón León, nombre completo de la actriz, escribió en su cuenta de Instagram, misma que ha sido aplaudido por una gran parte de sus fans pero que también ha figurado en las principales noticias de la farándula.

La tunden por "felicitarse" en el Día del Padre

La actriz está siendo duramente criticada por destacar su labor como madre ante la ausencia de su esposo.

No obstante, debes de saber que no todo fue miel sobre hojuelas para la talentosa actriz, quien junto con su hijo Luciano lucha contra la discriminación. De acuerdo a algunos comentarios que destacan en la publicación, ella no debe felicitarse en el Día del Padre porque no le corresponde, esto a pesar de que ha sido quien los sacó adelante.

“Tu labor como madre soltera se respeta y aplaude, pero no te felicites porque no te corresponde”, “Una madre es madre y ya, jamás podrá sustituir a un padre y viceversa”, “Nosotras tenemos el día de la madres, él se lo perdió pero no te felicites” y “No anules al padre de tus hijos, estás mal” son algunas de las críticas que recibió en Instagram.

Te puede interesar: Leticia Calderón confesó cómo Juan Collado la abandonó a ella y a sus hijos

¿Qué pasó con la pareja de Leticia Calderón?

Desde hace varios años, la actriz ha destacado por ser una increíble madre soltera.

De acuerdo con información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Leticia Calderón y Juan Collado sostuvieron un tórrido romance, del cual surgieron Carlo y Luciano. Lamentablemente, su relación sentimental terminó en 2007 entre rumores de una infidelidad con Yadhira Carrillo y un abandono por parte de él hacia sus hijos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales