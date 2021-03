Leticia Calderón, devastada ante la muerte de su padre

Hace un par de semanas te dimos a conocer en La Verdad Noticias que la actriz mexicana Leticia Calderón y su familia se habían contagiado de coronavirus, y aunque después se supo que lograron vencer la enfermedad, su padre, el señor Mario Calderón, no corrió con la misma suerte, pues lamentablemente perdió la vida el pasado 3 de febrero.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Leticia Calderón habló por primera vez de la muerte de su padre, pues asegura que fue un suceso bastante inesperado, sobre todo por los momentos de incertidumbre que vivió cuando toda su familia tuvo que ser hospitalizada a causa de su contagio de coronavirus.

"Seguimos en el proceso, han sido unos días muy duros. Empezamos el año con muchas sorpresas, incertidumbre, angustia. Mi hermano en el hospital, luego yo, luego mi papá. Todos con covid-19. El fallecimiento de mi papi que fue muy doloroso y ahorita estamos recuperándonos, tanto físicamente como emocionalmente", declaró la actriz mexicana.

De igual modo, Leticia Calderón reveló que la muerte de su padre le ha afectado demasiado: "Me he quebrado mucho y me he dado el permiso, porque yo no guardo el dolor; si hay algo que me duele, lo expreso, lo lloro. Creo que es necesario, importante, tengo mis momentos de mucha tristeza, de enojo, de sentirme sola".

Leticia Calderón ha refugiado su dolor en sus hijos Luciano y Carlos.

Asimismo, Leticia Calderón mencionó que la tristeza se ve opacada por los emotivos momentos que vive al lado de su familia, tal es el caso de los recientes cumpleaños de sus hijos Luciano y Carlos, quienes poco a poco empiezan a asimilar la ausencia de su abuelo.

"Los 17 de Luciano y los 16 de Carlos. Fueron cumpleaños muy seguidos, a su forma, pero tratamos de festejarles con su pastel, la comida que ellos quisieron, vino la abuela", finalizó.

¿Has perdido a algún ser querido por culpa del COVID-19? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografias: Instagram