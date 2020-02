Leticia Calderón de Televisa celebra el cumpleaños de su hijo con Juan Collado

Leticia Calderón, conocida Primera Actriz de Televisa, celebró el cumpleaños número 16 de su primogénito con el abogado, Juan Collado, Luciano, por lo cual realizó una emotiva publicación en redes sociales como Twitter para felicitar al joven.

Leticia Calderón y Luciano

Luciano, de ahora 16 años de edad, es hijo de la actriz de telenovelas de Televisa, Leticia Calderón, y el abogado, acusado de lavado de dinero y detenido en el Reclusorio Norte de la Cd. de México, Juan Collado.

“¡16 maravillosos años! No puedo describir lo feliz que me siento. ¡Gracias Dios, Gracias!”, escribió Leticia Calderón por el cumpleaños 16 de su hijo Luciano.

16 maravillosos años!!!!!!! �� No puedo describir lo feliz que me siento. Gracias Dios! Gracias pic.twitter.com/T3RZqd7Ikq — Leticia Calderon (@letyca79) February 17, 2020

En Twitter, Leticia Calderón compartió varias fotografías de Luciano por su cumpleños número 16, a quien le mandaron felicitaciones muchas de sus compañeras en Televisa como fue el caso de Chantal Andere y Karina Duprez, así como de cientos de fans de la actriz que dio vida a Esmeralda Peñarreal en la telenovela “Esmeralda” que protagonizó junto a Fernando Colunga.

16 años de Luciano Collado Calderón

Luciano Collado Calderón de 16 años de edad, nació con Síndrome de Down, pero ni él ni su familia han dejado que eso sea un obstáculo para su desarrollo, su calidad de vida o su independencia.

El hijo de Leticia Calderón y Juan Collado, ha crecido en una familia amorosa además de contar con el cariño de los compañeros actores de su mamá en Televisa así como de sus admiradores.

“Cuando me dan la noticia de Luciano, lo primero que me dicen es: 'Parece que estamos teniendo problemas, parece que no se está adaptando [...] 'Tenemos grandes sospechas de que tenga síndrome de Down’; lo segundo lo oí tan lejano que nunca me cayó el 20, hasta hoy”, relató Leticia Calderón al recordar las circunstancias que rodearon su primer embarazo.

