Leticia Calderón cae en la locura por cuarentena ¡Le rapó todo el pelo a Luciano!

Leticia Calderón parece haber caído en la llamada “locura por cuarentena”, al decidirse a raparle todo el cabello a su hijo con Juan Collado, el joven Luciano Collado Calderón.

Leticia Calderón rapó a su hijo Luciano

En su cuenta oficial de Instagram, la Primera Actriz, Leticia Calderón compartió el video del corte de cabello de Luciano de 16 años de edad con sus casi 50 mil seguidores en la red social.

“Haciendo locuras y ahorrandome el corte”, escribió Leticia Calderón en su cuenta oficial de Instagram al compartir el vídeo de como sobrelleva la cuarentena, en compañía de sus dos hijos.

“¿Pelón, pelón, pelón?”, pregunta Leticia Calderón a su hijo contestó: “Sí, por favor”, dice el joven Luciano a su madre, quien accede un poco a regañadientes; “Ay, mi amor, qué loco”, responde la actriz.

Leticia Calderón demuestra a sus fans que nadie es inmune a la “locura por cuarentena”, debido al aburrimiento que muchos pasan debido al encierro en el que miles de mexicanos se encuentran para prevenir el coronavirus.

Hijos de Leticia Calderón lejos de su padre

Con la llegada del coronavirus a México, Leticia Calderón y sus hijos pasan la cuarentena fuera de la Ciudad de México, donde se ubica el reclusorio en el que Juan Collado pasa su condena.

Sin embargo, los hijo de Leticia Calderón con Juan Collado han estado lejos de su padre mucho antes de la actual cuarentena, ya que ni Luciano ni su hermano desean visitar a su padre en la cárcel.

“Luciano que es el más abierto, que no tiene filtros, él si te dice ‘yo no quiero ver a mi papá en la cárcel’, así te lo dice”, afirmó Leticia Calderón.

Te puede intresar: Leticia Calderón de Televisa celebra el cumpleaños de su hijo con Juan Collado

“Mucha gente ha criticado y que no he ido con los niños y que cualquiera puede llegar y formarte como si estuvieras en las tortillas. No es así”, explicó anteriormente Leticia Calderón.