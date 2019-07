Leticia Calderón besó a Juan Collado en el pasado, y enfadó a Yadhira Carillo

Yadhira Carrillo, Leticia Calderón, y Juan Collado han estado en el ojo del espectáculo recientemente, después de que el abogado fuera encarcelado por supuestos delitos relacionados con el lavado de dinero.

Su actual esposa Yadhira Carrillo ha hablado al respecto, ha declarado y mantenido actualizado a todo el mundo, con respecto a lo que pasa con la detección de Juan Collado, quien ya lleva varias semanas en prisión.

Sin embargo, aunque todo parece amor y perfección en los sentimientos de Yadhira Carillo hacia el abogado, hubo una época en la que la actriz tuvo que soportar ver a Juan Collado besándose con su ex esposa, situación que los relacionaba en un triángulo amoroso.

Fue cerca del 2010 cuando esta situación ocurrió, y es que la también actriz Leticia Calderón tuvo un encuentro con Juan Collado, pero fueron captados por la prensa dándose un apasionado beso, el cual después fue aclarado por Calderón.

Leticia Calderón admitió la culpa de haberse besado con su ex marido, pero que fue solo un desliz y no fue en plan de regresar con él, ya que para ese entonces Collado ya estaba comprometido con Yadhira Carrillo.

La foto por supuesto enojo a Carrillo, sin embargo, guardó la compostura, y decidió pensar que eran fotomontajes, o bien, fotografías del pasado, asegurando que todo había sido un invento de la revista TVNotas, quienes publicaron dichas fotos.

“Entre copa y copa accedí a un beso de Juan. Es obvio que aún le tengo cariño. Sí me da mucha pena, no estábamos haciendo nada malo, no me avergüenzo de nada”, dijo Leticia Calderón a Maxine Woodside en su momento.

Aunque hubo molestia, sabemos cómo terminó la historia, con Leticia Calderón separada de Collado, pero con sus hijos, y Yadhira Carillo siendo esposa de Collado, a quien ahora pasa los días visitandolo en la prisión.