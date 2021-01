Leticia Calderón NIEGA haber llegado morada ¿Se enfureció con Yadhira Carrillo?

En La Verdad Noticias te informamos que hace unos días, Leticia Calderón fue hospitalizada tras dar positivo a COVID-19, pero lo que causó todo un revuelo es que Yadhira Carrillo, la esposa de Juan Collado habló sobre la salud de la famosa.

A través de su cuenta de Twitter, Calderón reveló que ya se encuentra en su casa, así lo dio a conocer el 21 de enero, por lo que la esposa de su ex marido fue cuestionada sobre lo que le pasó a la actriz y reveló que ella llegó morada al hospital.

Tras la fuerte declaración de Yadhira Carrillo sobre lo que le pasó a Leticia Calderón, la famosa negó dichos comentarios, y durante una entrevista para el programa "De Primera Mano" aseguró que no llegó en ese estado como dijo la actriz.

Leticia Calderón habló sobre las declaraciones de Yadhira Carrillo

Leticia Calderón negó lo que dijo Yadhira Carrillo

"Ay no para nada, no llegué con ese tipo de oxigenación, te digo, a veces tenía 90, 88, entonces fue lo que la doctora dijo que no le gustaba. Pero no morada, ya cayendo no, afortunadamente nunca estuve en ese sentido". Expresó en la entrevista.

Debido al comentario de Carrillo, Calderón decidió explicar por qué estuvo hospitalizada y fue porque así se lo recomendó su médico. La famosa también mencionó que no presentó síntomas graves, aunque le recomendaron que era mejor ir al hospital.

En la entrevista comentó que su hijos se quedaron al cuidado de su madre, de igual forma sus hijos presentaron síntomas pero no fueron graves, aunque mencionó que el más preocupado por lo que le pasó fue su hijo Luciano.

Te puede interesar: Leticia Calderón mantiene su enemistad con Yadhira Carrillo ¡Jamás serán amigas!

Leticia Calderón dijo que aún tiene secuelas de COVID-19, la famosa sigue con la neumonía, aunque ya está oxigenando mucho mejor, en las tardes se pone el oxígeno, todavía no le dejan hacer ejercicios pero que está alimentándose bien para mejorar su salud.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.