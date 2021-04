Leticia Calderón: Así reaccionó Yadhira Carillo tras el rechazo de la actriz

Tras la entrevista que concedió Leticia Calderón a “Suelta la sopa” el pasado mes de marzo, la famosa confesó que solo trabajaría con Yadhira Carrillo solo si tuviera la necesidad de hacerlo, por lo que la esposa de Juan Collado confesó que no tiene comentarios para ella.

Durante la entrevista que realizó la actriz de Televisa con respecto a la esposa de su ex marido, confesó que no le gusta ser hipócrita, pues no olvida las cosas que se han hablado de ella y que la han lastimado, sobre todo porque han atacado a sus hijos.

Debido a los comentarios de la actriz Leticia Calderon al rechazar trabajar en algún proyecto con Yadhira Carrillo, la esposa de Collada fue cuestionada por los medios a su llegada al Reclusorio Norte, donde comentó que no dirá ningún comentario al respecto.

Yadhira Carrillo reacciona a las declaraciones de Leticia Calderón

En el video que dieron a conocer en el canal de YouTube de "Suelta la sopa", la reacción de Carrillo fue tajante con los medios, pues mencionó: "No tengo comentarios, con permiso, muchas gracias, sin comentarios". Expresó la famosa.

Tras la reacción de la esposa de Juan Collado, diversos usuarios han opinado al respecto y han defendido a Yadhira de los comentarios que ha realizado Calderón en contra de la famosa, mientras que otros han apoyado a Leticia.

Otros internautas han expresado que extrañan ver a la famosa en alguna telenovela, pues desde hace algunos años no ha regresado a la televisión, pues en La Verdad Noticias te hemos compartido que la famosa se dedica a otros proyectos.

Y es que, en otras ocasiones, Yadhira Carrillo ha realizado algunas declaraciones al ser cuestionada sobre Leticia Calderón, pero en esta ocasión reaccionó diferente, pues por el momento prefiere evitar el escándalo y enfocarse en su marido.

