¿Leonardo de Lozanne le RECLAMÓ a Mauricio Ochmann por Sandra Echeverría?

El cantante Leonardo de Lozanne no se quedó con los brazos cruzados después de que se comenzó a rumorear que su esposa Sandra Echeverría tuvo un supuesto amorío con el actor Mauricio Ochmann, y esa fue la razón de su ruptura con Aislinn Derbez.

Aunque estos chismes fueron infundados, el esposo de Sandra Echeverría decidió platicar con Ochmann sobre lo que los medios estaban comentando.

“Una vez le dije ‘oye como ves esto’, o sea, son cosas que pasan todo el tiempo, y eso que nos apoyan a nosotros, hay parejas que híjole, luego veo 24 escándalos al mes”, dijo el cantante de Fobia.

Tal parece que Leonardo y Sandra tienen un matrimonio bastante sólido y no se quiebra a pesar de los rumores. Además, el cantante aseguró que todo se generó a raíz de los problemas que Mauricio y su ahora ex pareja Aislinn Derbez estaban teniendo.

“Ahora con las redes sociales como que todo se multiplica y Mau y Sandra hicieron una película y justo fue cuando ellos tenían esta situación… Entonces como que la gente lleva demasiado rápido la información y es muy fácil que se confunda y se hizo más grande de lo que era, pero pues obviamente no había nada”.

El músico admitió: “Cuando eres figura pública, artista y estás constantemente en los medios, pues estás expuesto a eso”.

Leonardo de Lozanne no creerá en los chismes

Sobre los rumores de infidelidad por parte de Sandra Echeverría, Leonardo aseguró que es una persona muy “light” y que no le interesa saber sobre los chismes que se generan sobre su relación con su esposa.

“No le hago caso, tú si le haces caso lo haces más grande, y hay gente que disfruta mucho y se mete, yo la verdad ya no estoy para esas cosas, me da mucha flojera y me da risa a veces”, dijo el también presentador de televisión.

Leonardo y Sandra llevar juntos más de 6 años, son padres de un hijo y han logrado formar una familia fuerte/Foto: Diario AS

