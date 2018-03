Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- El actor Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese trabajarán en la película de Roosevelt. Todo indica que este dúo se volverá a reunir en una película biográfica de Paramount Studios.

Paramount Studios lanzará una película biográfico sobre el expresidente estadounidense Theodore Roosevelt. Y será Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese los que trabajen en la película de Roosevelt. Martin Scorsese se encargará de la dirección del filme y será Leonardo DiCaprio quien de vida al expresidente. El mandato de Roosevelt que fue de 1901 a 1909, fue clave en la conservación de los espacios naturales y la fauna salvaje. Ya que Roosevelt impulsó los parques nacionales. Debido a estas razones, el proyecto es muy atractivo para Leonardo DiCaprio quien esta totalmente comprometido con la protección del medio ambiente. No se sabe el tiempo que cubrirá la película de Martin Scorsese pero hace algunos años, cuando la cinta estaba siendo concebida, se llegó a hablar del libro de Edmund Morris The Rise of Theodore Roosevelt. Este proyecto es un sueño que llevan Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio batallando por producir desde hace ya algunos años, y ahora la dupla vuelve a reunirse tras el éxito en crítica que obtuvieron con El lobo de Wall Street. Scorsese y DiCaprio tienen un rico historial de colaboración en el cine gracias a los filmes Gangs of New York (2002), The Aviator (2004), The Departed (2006), Shutter Island (2010) y The Wolf of Wall Street (2013).