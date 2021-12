Leonardo DiCaprio narra cómo saltó a un lago congelado para salvar a sus perros

Leonardo DiCaprio narra cómo saltó a un lago congelado para salvar a su perro.

En la nueva película de comedia del director Adam McKay “Don't Look Up”, Leonardo DiCaprio interpreta a un astrónomo que intenta desesperadamente salvar al mundo de un cometa que se acerca.

Pero en el transcurso del panel Around the Table de EW con McKay, DiCaprio y las coprotagonistas de este último, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill y Tyler Perry, descubrimos cómo la estrella del Titanic intentó desesperadamente salvar a uno de sus perros de un lago congelado. durante el rodaje de la película en Boston.

"Lo más divertido fue que Leo tiene estos dos perros esquimales de rescate que son simplemente tornados absolutos", dijo McKay sobre la producción de la película en la que participa Leonardo DiCaprio. "Jonah me enviaría fotos de tu sofá destrozado", agregó.

¿Cómo rescató Leonardo Dicaprio a sus perros?

"Cuenta la historia del lago congelado", dijo Lawrence. "Básicamente, ambos cayeron en un lago congelado", dijo Hill, quien vivió con DiCaprio durante el rodaje. "Sí, y luego entré", continuó DiCaprio. "[Viviendo en California] No entendía lo que haces en un lago congelado".

"Uno de los perros se cayó", dijo Lawrence, "y saltó al lago helado para salvar al perro y tan pronto como empujó al perro fuera del estanque, el otro saltó". "El otro empezó a lamer al que se estaba ahogando y luego estábamos todos juntos en el lago helado", dijo Leonardo DiCaprio.

"Y estoy seguro de que todos ustedes se están preguntando, yo también, él inmediatamente se desnudó en el auto", concluyó Jennifer Lawrence.

Compañeros recuerdan la osadía de Leo DiCaprio

De acuerdo con lo recordado por sus compañeros luego de que Leonardo DiCaprio lograra sacar al primer perro de inmediato saltó el segundo y de un momento a otro ya se encontraba el actor dentro con sus dos perros, para que al final de esta pequeña travesía ambos peludos se limpiaran entre sí con toda la calma y alegría del mundo.

La Verdad Noticias informa que, "Don't Look Up" se estrenará en Netflix el 24 de diciembre, y a pesar de que todavía no tiene su lanzamiento oficial ya consiguió múltiples nominaciones tanto en los Globos de Oro como en los Critics’ Choice Awards en donde compite como Mejor Película de Comedia o Musical y Mejor Película respectivamente.

