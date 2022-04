Leon Leiden y Sofía Reyes piden ayuda para lanzar canción inédita de RBD

Los artistas Leon Leiden y Sofía Reyes, han pedido ayuda en redes sociales para que los integrantes originales de RBD lancen una canción inédita, propuesta que ha recibido gran apoyo no solo por parte de los internautas, sino también de los integrantes de la banda que se disolvió años atrás.

Al parecer Leon y Sofía al enterarse del reencuentro que tendría la banda decidieron crear un tema musical, por lo que unieron fuerzas y compusieron una nueva canción para que sea interpretada por la banda musical.

Pero lamentablemente los integrantes de la exitosa banda no pudieron reunirse, y la nueva gira no se pudo llevar a cabo. Pese a ello, Leon no se ha dado por vencido y aún guarda la esperanza de que la canción sea producida, por ello publicó un video donde explicó la situación respecto dicha canción y pidió ayuda a todos sus fans para que la canción finalmente sea grabada.

“Queremos que la canción salga a la luz y que con tu apoyo alguien de RBD se anime a participar. Para que tú seas parte de esto, ayúdame a interactuar y compartir este video por todos lados para que esto se haga realidad, por que con tu apoyo sé que tenemos el poder para lograrlo", se le escucha decir en el video compartido en TikTok, donde también se escucha un pequeño fragmento de la canción que llevaría por nombre “Solo te pido”.

Integrantes de la banda han respondido

Esta fue la respuesta de Dulce María al escuchar la canción

La letra de la canción llegó hasta los artistas y obtuvo grandes respuestas por parte de Anahí, Dulce María y Christian Chávez.

Esta fue la respuesta de Anahí y Christian Chávez.

"Está espectacular. Es como 'Solo quédate en silencio' recargado, y traído como a la quinta mil potencia. Dile a Sofía y a Leon que no, no, no, está que qué les digo" indicó Anahí luego que el tema le llegara. Así mismo Dulce María reveló que le gustaría ser parte de ella si el proyecto logra concretarse.

¿Por qué se separaron RBD?

Cada uno de los integrantes quería explorar un nuevo camino

La banda RBD se formó como parte de la telenovela que llevaba el mismo nombre. Cuándo terminó el melodrama los jóvenes siguieron con varias giras, pero después de un tiempo todos los integrantes estaban deseosos de tomar rumbos distintos. Ahora Leon Leiden y Sofía Reyes han solicitado ayuda para que la banda saque una nueva canción.

