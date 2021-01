León Larregui pide disculpas por tweet contra la vacuna contra la COVID-19

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que León Larregui fue suspendido de Twitter por compartir fake news sobre la vacuna contra la COVID-19, pero su castigo fue pequeño y en breve regreso a dicha red social para pedir disculpas sobre su polémico mensaje, eso sí, dejó en claro que su postura sigue siendo la misma.

“Tienes razón, incitar no está bien, cada quien tiene la libertad de decidir basado en sus convicciones lo que piense mejor para sí mismo o sus familias. (Al menos todavía). Pero en mi opinión personal, si me vuelve a dar, otra vez, prefiero un tratamiento a ser conejillo de indias”, respondió León Larregui a una fanática que le reclamó por promover información falsa sobre la vacuna contra la COVID-19.

Tras reiterar su postura sobre la vacuna, el vocalista de Zoé estuvo interactuando con sus seguidores, a quienes le reveló que ya se encuentra recuperando de su contagio de COVID-19, y que los únicos síntomas que prevalecen en su cuerpo son la falta de gusto y olfato.

“Dicen que nadie te pregunta cómo estás, pero yo te estoy preguntando tus secuelas y no me contestas, mejor le contestas a los que te insultan, mejor te voy a mandar alv para que contestes”, le preguntó un fan de León Larregui en Twitter el pasado 27 de enero y a quien el cantante le respondió: “Estamos bien, sin gusto u olfato, pero ya negativos”.

El polémico tweet de León Larregui

El pasado 26 de enero, León Larregui causó controversia en las redes sociales al compartir un mensaje en su cuenta de Twitter donde expresó abiertamente su postura sobre la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 e invitó a todos sus seguidores a no aplicarsela.

"No se vacunen, hay tratamientos, tecnología crisp no es segura aún. Es un implante en el DNA que te hará dependiente de los upgrades del imperio farmacéutico, la nueva faceta de control, de Roma. Me amenazarán o inventarán cosas de mi, pero es la verdad", escribió León Larreguí en Twitter, mensaje que le costó una suspensión temporal en la plataforma.

Fotografías: Instagram