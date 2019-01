León Larregui insulta a fan por compararlo con un indigente

León Larregui vocalista de Zoé, insultó a un tuitero por una fotografía comparativa del reto #10yearChallenge pues no soportó los comentarios que se hicieron sobre su persona.

Resulta que un tuitero lo quiso trollear y colocó una de sus fotos comparándolo con un indigente, lo cual desató su furia.

“Chavito f*ck*ng idiot… por eso el mundo está mal. Por imbéciles como tú… no me molesta que me compares con un homeless me da orgullo, me siento más identificado con él que con tarados como tú…”.