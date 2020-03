Leon Chiro presume COSPLAY de All Might para combatir el Coronavirus

Leon Chiro es un famoso cosplayer profesional, teniendo más de 335 mil seguidores en Instagram reconoce todo el apoyo de sus fans, así que lució su cosplay de All Might para apaciguar las noticias relacionadas al Coronavirus en el mundo, siendo este personaje del anime My Hero Academia el claro ejemplo de la actitud positiva ante cualquier situación.

El modelo de origen italiano y estadounidense, presume su lado más sensual con un detallado cosplay de All Might, en el cual se luce el traje de la Edad de Plata del legendario predecesor del One For All, quien más adelante le pasó este don al protagonista de My Hero Academia llamado Midoriya Izuku.

Con toda la actitud positiva, Leon Chiro no dudó en portar de nueva cuenta uno de sus cosplays más queridos por sus fans, ya que conoce el mensaje que este personaje de My Hero Academia representa en su propia historia y el “Símbolo de la Paz” es la mejor opción para levantar los ánimos por la amenaza del Coronavirus.

El cosplay de All Might por Leon Chiro

“Todo estará bien”

Leon Chiro recibió gran cantidad de comentarios positivos en su publicación, siendo la respuesta esperada para los más de 11 idiomas en los que publicó su mensaje, no hay duda que nuevas versiones de All Might en el mundo del cosplay llegarán en futuros eventos de anime, pues el cosplayer ama dedicarse a ello.

El cosplayer italiano demostró crecer con los personajes que recrea, pues All Might tiene varios trajes en My Hero Academia, siendo el de la Edad de Oro uno de los más glamurosos de mostrar en la vida real y Leon Chiro con su tonificada figura lo modela a la perfección.