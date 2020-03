Leon Chiro, cosplayer profesional que combate el Coronavirus

Leon Chiro es un cosplayer profesional de origen italiano y estadounidense, hace unos días actualizó sus redes sociales para aliviar el miedo entre sus fans por la amenaza del Coronavirus, utilizando su cosplay de All Might (My Hero Academia), y nuevamente lo repite recreando a Kamina (Gurren Lagan) para mandar un mensaje de ánimo.

“En tiempos difíciles como estos necesitamos mantenernos positivos y motivados, más que nunca. … No tienes que tener miedo o entrar en pánico por el Coronavirus, pero al mismo tiempo no subestimes el enorme peligro que representa para la humanidad y ten mucho cuidado... piensa que los demás son imprescindibles”, comentó el cosplayer.

También comentó sobre la cuarentena que se dio en Italia para evitar lo peor del Coronavirus, utilizó el hashtag #IoStoaCasa (#YoMeQuedoEnCasa) para concientizar la importancia de prevenir los contagios por COPVID-19, añadiendo que se debe ser inteligente y respetar las normas de salud provenientes de tu país.

"Quédate en casa"

Leon Chiro en cuarentena por COVID-19

“Si queremos ganar esta batalla juntos, cada uno de nosotros debe sacrificar algo y debemos tratar de evitar lugares concurridos, eventos o actividades públicas”, comentó Leon Chiro para sus más de 336 mil seguidores de Instagram, portó un cosplay de Kamina y es un personaje que se caracterizó por ser uno de los héroes de la humanidad en su anime.

Te puede interesar: Final Fantasy VII: Sephiroth llega al mundo real con SENSUAL cosplay (FOTOS)

El famoso Leon Chiro es conocido a nivel mundial por ser el cosplayer oficial de varias empresas importantes de videojuegos como Microsoft en “Assasins Creed”, Square Enix en “Final Fantasy” y “Kingdom Hearts”, al igual que la saga de Capcom “Devil May Cry”, así que no olvides visitar sus redes sociales y conocer su espectacular trabajo.