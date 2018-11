Leo Jiménez, una charla exclusiva con el líder de Stravaganzza

Leo Jiménez es un fanático de las voces guturales, las cuales actualmente mezcla con los registros melódicos de su poderosa voz, estilos que considera se conjugan a la perfección. El atractivo vocalista de Stravaganzza está feliz de retornar a la capital yucateca para descargar su potente heavy metal junto a esta banda que le ha otorgado a través de los años grandes satisfacciones.

Con Stravaganzza, Leo ha grabado cuatro álbumes y un EP.

¿Cuál fue la banda que te atrajo al mundo del rock?

Fue en 1986, la banda fue “Europe” con su famoso “The Final Countdown”. Poco después me enganché más fuerte al rock con “The Number of the Beast” de Iron Maiden.

¿Tu familia apoyó tu decisión de convertirte en un cantante de rock?

Al principio no demasiado, pero luego, poco a poco lo fueron asimilando, jajaja.

¿Cuál disco prefieres de tu etapa en Saratoga?

Para mí fue sin duda “Tierra de Lobos”. Quizá porque es el álbum con más “esencia de Leo Jiménez”. Ese disco suena más a mí, fue el disco de Sataroga donde más pude expresar mi manera de ver la música.

¿Qué ha significado para ti ser parte de Stravaganzza?

Un sueño hecho realidad. Stravaganzza es la banda donde puedo expresar absolutamente todo lo que llevó dentro. Par mí no hay nada mejor.

Leo promete un concierto demoledor en Mérida.

¿De dónde sacas tiempo para tantos proyectos?

De horas y horas sin dormir, días de trabajo sin descanso

¿Qué le prometes a tus fans yucatecos que están ansiosos de tu llegada?

Que van a disfrutar de un show brutal de Stravaganzza, que no podrán olvidar en sus vidas.

Ricardo D. Pat