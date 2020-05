Lenny Kravitz celebra su cumpleaños con una FOTO INÉDITA en Instagram

El día de hoy, martes 26 de mayo, Lenny Kravitz se encuentra cumpliendo 56 años de edad y para agradecer todas las felicitaciones recibidas en las redes sociales por parte de sus fieles fanáticos el famoso cantante ha decidido compartir una fotografía inédita en su cuenta oficial de Instagram.

Los fanáticos de Lenny Kravitz no han dejado pasar por desapercibido el día de su cumpleaños pues las redes sociales están llenas de emotivos mensajes de felicitaciones, en los cuales se puede leer la gran admiración que sienten por el músico estadounidense ganador de cuatro Premios Grammy.

Dichas acciones lograron conmover al intérprete de “Are You Gonna Go My Way”, quien no dudó en agradecer todos los mensajes que ha recibido por parte de sus fanáticos en el día de su cumpleaños y de paso los sorprendió al publicar en su cuenta de Instagram una fotografía nunca antes vista.

Lenny Kravitz celebra su cumpleaños con una FOTO INÉDITA en Instagram.

Lenny Kravitz comparte una fotografía inédita en Instagram

Lenny Kravitz compartió en sus redes sociales una fotografía de cuando apenas era un niño y acompañó la publicación con una frase que dice: “Gracias a todos por el amor. Los siento”. La imagen de la infancia del cantante ha logrado superar los 81 mil likes en menos de dos horas.

Fanáticos del famoso cantante no pudieron evitar conmoverse al ver a su ídolo lucir muy sonriente mientras posaba frente a la cámara con una playera blanca y unos tirantes. En la publicación se pueden leer varios mensajes donde lo felicitaban por haber llegado a los 56 años de vida.

Te puede interesar: El éxito de Lenny Kravitz

Lenny Kravitz celebra su cumpleaños con una FOTO INÉDITA en Instagram.

La trayectoria artística de Lenny Kravitz le ha permitido consolidarse como uno de los cantantes más exitosos de la industria musical pues a lo largo de 31 años ha roto un sinfín de récords y ganado varios premios, de igual manera ha incursionado con éxito en la industria cinematográfica.

Fotografías: Instagram y Twitter