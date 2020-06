Lenny Kravitz anuncia el lanzamiento de su biografía: “Let Love Rule”

Lenny Kravitz anunció el martes (30 de junio) que su próximo libro de memorias, Let Love Rule: A Memoir, llegará este otoño.

El libro, escrito junto al coautor, David Ritz, cubrirá los primeros 25 años de la vida de Lenny Kravitz, mientras trabajaba a través de luchas difíciles en la escuela y la tensión extrema en el hogar, y encontró la salvación en la música. Eventualmente rechaza múltiples acuerdos discográficos hasta que encuentra su verdadera voz.

Además de coescribir "Let Love Rule", con el biógrafo y compositor David Ritz, Lenny Kravitz también narrará la versión en audiolibro de sus memorias.

La biografía de Lenny Kravitz

La historia de memorias se extiende a través de sus experiencias en el Upper East Side de Manhattan, Bedford-Stuyvesant de Brooklyn, Baldwin Hills de Los Ángeles, Beverly Hills y, finalmente, Francia, Inglaterra y Alemania.

"Me complace anunciar el lanzamiento de mi libro 'Let Love Rule'", dijo Kravitz en un comunicado. "Escribir estas memorias ha sido una experiencia hermosa e interesante que me llevó a través de los primeros 25 años de mi vida, desde el nacimiento hasta el lanzamiento de mi primer álbum Ese viaje, lleno de aventura, fue donde me encontré y mi voz. A través de esa experiencia, el amor fue la fuerza que allanó el camino y el amor se convirtió en mi mensaje".

Con Lenny Kravitz en el centro, el "elenco de personajes" en Let Love Rule también incluirá a su padre, Sy, un productor de noticias; madre Roxie Roker, actriz de televisión; y Lisa Bonet, una musa para Kravitz, con quien se casó en 1987 (se divorciaron en 1993).

El libro abarcará la infancia de Lenny Kravitz, ya que rebotó entre el Upper East Side de Manhattan y el vecindario Bed-Stuy de Brooklyn, así como los viajes de jóvenes adultos en Los Ángeles, Francia, Inglaterra y Alemania.

Let Love Rule saldrá el 6 de octubre.