Lenny Kravitz CANCELA sus conciertos en pleno festejo de cumpleaños

Lenny Kravitz CANCELA sus conciertos en medio de sus cumpleaños

Leonard Albert, mejor conocido como Lenny Kravitz es el único hijo de la actriz afroamericana de ascendencia bahameña Roxie Roker y el productor de noticia de la cadena NBS, Sy Kravitz, quien fue descendiente de ucranianos.

El famoso cantante Lenny Kravitz, nacido en el barrio de Manhattan, en Nueva York, aprendió a tocar la batería a los cinco años, edad en la que comenzó a tener el deseo de convertirse en músico.

La historia musical del Lenny Kravitz

Fue en Los Ángeles que Lenny Kravitz, descubrió el rock cuando su familia se mudó para esa ciudad en 1974, bajo el pseudónimo de Romeo Blue, donde tocó distintas puertas y donde todos los rechazaron ya que consideraron que su música no era “lo suficientemente negra” ni “blanca”, situación que lo orilló a volver a Nueva York.

Virgin Records le dio su primera oportunidad en Nueva York, bajo aquel sello discográfico lanzó su álbum debut, “Let Love Rule”, con el cual alcanzó el puesto 61 del Billborad 200 y del que vendió más de 200 millones de copias en Europa.

La canción más exitosa de Lenny Kravitz

“Mama Said” fue su segundo disco que lanzó en 1991 que alcanzó el top 39 de Billboard 200, y en donde participó Slash, de Guns‘N Roses, Mientras que “Are You Gonna Go My Way” fue su mayor éxito comercial que llegó dos años despues, que incluye la popular canción homónima, que a la fecha es el tema de Kravitz más escuchado en Spotify, con 154.5 millones de escuchas mensuales.

Hay que destacar que “Are You Gonna Go My Way” ha sido la canción más covereada por una gran cantidad de artistas, como Metallica, Tom Jones, Robbie Williams y las Spice Girls; además de que ha sonado en un episodio de “Los Simpson” y fue elegida como el tema de apertura del videojuego “Gran Turismo 3: A-Spec”.

Las colaboraciones de Lenny Kravitz

Algunaas de las destacadas colaboraciones que ha tenido Lenny Kravitz, reslatan las de los 90, cuando su popularidad lo llevó a colaborar con artistas de la talla de Madonna, para quien produjo el tema “Justify My Love”; Aerosmith, agrupación para la que escribió “Line up”; David Bowie, tocando la guitarra en “The Buddha of Suburbia”; Jay-Z, con quien colaboró en “Guns’N Roses”; y Mick Jagger, con quien trabajó en el cover del clásico de soul, “Use me”, y en “God Gave Me Everything”.