Leni, la hija de Heidi Klum revela el terrible padecimiento con el que ha luchado

La supermodelo Heidi Klum, de 47 años, y su hija pequeña Leni Boshoven Samuel son increíbles. Sin embargo, la joven de 16 años reveló que es como el resto de nosotros cuando habló sobre su acné en una sincera publicación de Instagram.

La joven modelo, que recientemente apareció en la portada de Vogue Alemania con su mamá, acudió a las redes sociales el 8 de enero para compartir una foto de su rostro sin maquillaje. "Mi piel en un mal día", escribió, agregando los hashtags "sin filtro" y "y qué".

Leni también publicó un video corto en su IG Story, que mostraba acné en sus mejillas y frente. “Mala piel. Esto también pasará”, escribió en la parte superior del clip.

Muchos seguidores se lanzaron rápidamente a la sección de comentarios del complemento para felicitarla por mantener la realidad. "Sí señor, normalicemos esto", dijo un usuario, mientras que otro escribió "Es genial que muestres algo de realidad".

Leni Klum inició su carrera como modelo

La publicación llega pocas semanas después de que la adolescente hiciera su debut como modelo en una de las revistas de moda más importantes del mundo.

Leni y Heidi vestían trajes de pantalón oversize de colores brillantes y se veían TAN poderosas cuando posaron para la portada como madre e hija.

Leni siempre soñó con iniciar en el modelaje como su madre, y también quiere convertirse en presentadora de televisión/Foto: Youtube

Leni lució unos pantalones fucsia con una blusa verde y una chaqueta azul, mientras que su madre lucía increíble con pantalones azules, una chaqueta fucsia y una blusa naranja quemada.

Ambas tenían el cabello liso, mientras sus cabellos rubios fluían más allá de sus hombros. Adorablemente, Heidi plantó un dulce beso en la mejilla de su hija para la portada.

Cuando Heidi reveló la portada en la página de IG, notó lo orgullosa que estaba de su hija, ¡que está creciendo tan rápido! "Estoy tan orgullosa de ti", comenzó Heidi Klum.

“Y no porque hayas elegido este camino. Sé que no importa por dónde vayas, será el tuyo. Siempre sabes exactamente lo que quieres y lo que no quieres. No eres un mini-yo. Y estoy feliz por ti de que ahora puedas demostrar quién eres", expresó la modelo.

