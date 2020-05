Lena Dunham habla de la foto del "incómodo” beso con Brad Pitt

Lena Dunham aclara las incómodas fotos de Brad Pitt

La alumna de Girls fue noticia en julio de 2019 cuando fue fotografiada compartiendo un abrazo con su coprotagonista Pitt en el estreno de Once Upon a Time in Hollywood en Londres. Cuando la foto apareció en línea, se consideró "incómoda", pero Dunham cuenta una historia diferente.

Mientras estaba en Watch What Happens Live el lunes por la noche, Dunham aclaró las especulaciones sobre la foto y su amistad con el actor durante un juego de "Spit on Pitt".

Cuando hablaba de trabajar con Pitt en Once Upon a Time, Dunham le dijo al presentador Andy Cohen: "Bueno, en realidad tuve el placer de conocerlo un poco antes, así que no estaba totalmente ciego.

Pero cuando aparecí para set, no tenía una parte importante de megaestrella, estaba en un gran conjunto de chicas, así que no esperaba ... esperaba, ya sabes, un saludo amistoso de Brad. Y creo que lo que sucedió fue lo mejor que me ha pasado ".

"Estaba haciendo una escena en la que estaba estacionando un automóvil y se suponía que debía salir y mirar a su alrededor y miró a mi alrededor y me vio al borde del cuadro y se acercó y me levantó y me hizo girar", recordó Dunham. "Y fue como ... fue como en una de esas películas donde el nerd aparece en el baile de graduación y el chico más sexy de la escuela dice: '¿Te gustaría bailar?'"

"Es una persona verdaderamente amable que puede leer la habitación", compartió Dunham. "Y estaba súper nerviosa porque estaba cerca de tantos ídolos míos y él me hizo sentir muy bien".

Dunham continuó diciéndole a Cohen que quería aclarar algo relacionado con Pitt ... esa foto de la alfombra roja.

Lena Dunham habló de su polémico beso con Brad Pitt

"No sé si recuerdan que se tomó una foto incómoda de nosotros dos", señaló la actriz. "Bueno, la forma en que Internet lo leyó fue que de alguna manera lo había abordado físicamente causándole una gran tensión ... Nunca forzaría un beso sobre Brad Pitt.

Lo respeto demasiado como artista y amigo. Más tarde esa noche porque sabía que me sentía nervioso, me llevó a una habitación y comimos pizza en secreto y le dije que me gustaba su anillo y me lo dio ".

Dunham agregó: "Y lo uso y cada vez que lo usó, sucede algo sorprendente".

Durante su aparición virtual en WWHL, junto con la cantante Dua Lipa, Dunham también habló sobre su reciente entrevista cosmopolita en el Reino Unido, en la que reveló que estuvo brevemente comprometida. Cuando se le preguntó si mantenía el anillo de compromiso, Dunham dijo que estaba "hecho de cuerda", por lo que se "desintegró".